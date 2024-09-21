Как быстро восстановить комнатные растения без химии

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Как вернуть здоровый вид растениям с помощью домашнего удобрения
Садоводство

Уход за комнатными растениями требует особого внимания, ведь все условия для их роста и развития создаем мы. Важно помнить, что в домашних условиях растения зависят от качества грунта: если почва бедна питательными веществами, цветы могут начать выглядеть вяло и терять свою привлекательность.

Как вернуть здоровый вид растениям с помощью домашнего удобрения
Фото: Own work by Pluume321, CC BY-SA 3.0

Чем подкормить комнатные растения?

Не стоит сразу бежать в магазин за специализированными удобрениями. Всё необходимое для подкормки, вероятно, уже есть у вас дома.

Как приготовить простую и эффективную подкормку?

Для приготовления подкормки вам понадобятся всего два компонента: пакетик сухих дрожжей (10 граммов) и четыре кусочка сахара. Разведите их в полутора литрах воды и оставьте на несколько часов. После этого растворите получившийся концентрат в пяти литрах воды.

Как использовать подкормку?

Для каждого растения используйте примерно полстакана этого раствора для полива. После полива посыпьте почву небольшим количеством золы — это поможет дополнительно обогатить грунт полезными веществами.

Если у вас мало растений, можете уменьшить объемы, главное — сохраняйте пропорции для эффективности подкормки.

Уточнения

Комнатные растения - растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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