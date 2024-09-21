Восстановление почвы: как исправить рыхлый грунт быстро и эффективно

Способы исправления рыхлой почвы для дачников

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники сталкиваются с проблемой слишком плотной почвы, но есть и другая крайность — чрезмерно рыхлый грунт. Почва становится настолько "лёгкой", что буквально рассыпается в пыль, что затрудняет получение хорошего урожая.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Как восстановить рыхлую почву?

На этот вопрос ответила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Самый сложный метод — это полная замена верхнего слоя почвы на плодородный с нормальной консистенцией. Этот способ крайне трудоёмкий.

Есть ли альтернатива?

Менее трудоёмкий способ заключается в следующем: нужно снять верхний слой почвы, уложить толстый слой компоста, перекопать участок и вернуть снятый ранее слой. Этот метод тоже требует усилий, но он более доступен.

Быстрый и эффективный способ:

Если вы хотите сэкономить время, можно воспользоваться более лёгкой стратегией. Для этого следует регулярно мульчировать почву, используя компост или скошенную траву. При каждой перекопке нужно заделывать этот органический материал в почву, что поможет восстановить её структуру и плодородие.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

