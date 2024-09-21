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Хрен весной или осенью: выбираем лучшее время для сбора урожая

В какое время лучше всего выкапывать хрен для лучшего аромата
1:04
Садоводство

Выкапывать хрен разрешается на протяжении всего дачного сезона, но если хотите получить максимально насыщенный вкус и аромат, лучше всего заняться этим ранней весной или поздней осенью.

В какое время лучше всего выкапывать хрен для лучшего аромата
Фото: creativecommons.org by SuSanA Secretariat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Когда выкапывать хрен весной?

Если решили отложить сбор до весны, лучше дождаться апреля, когда снег растает, а почва прогреется. Хрен, выкопанный весной, обладает самой острой пикантностью.

Когда выкапывать хрен осенью?

К осени корневище накапливает больше сахаров, что делает его вкус менее резким, чем у весеннего хрена. Идеальное время для выкапывания — с конца октября по конец ноября. При этом лучше ориентироваться на погоду и успеть собрать урожай до первых заморозков.

Главный ориентир — это состояние растения. Если надземная часть хрена начинает желтеть и оседать на землю, это знак, что пора браться за лопату. В этот момент корневище будет максимально сочным и готовым к сбору.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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