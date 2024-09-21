Хрен весной или осенью: выбираем лучшее время для сбора урожая

Выкапывать хрен разрешается на протяжении всего дачного сезона, но если хотите получить максимально насыщенный вкус и аромат, лучше всего заняться этим ранней весной или поздней осенью.
Когда выкапывать хрен весной?
Если решили отложить сбор до весны, лучше дождаться апреля, когда снег растает, а почва прогреется. Хрен, выкопанный весной, обладает самой острой пикантностью.
Когда выкапывать хрен осенью?
К осени корневище накапливает больше сахаров, что делает его вкус менее резким, чем у весеннего хрена. Идеальное время для выкапывания — с конца октября по конец ноября. При этом лучше ориентироваться на погоду и успеть собрать урожай до первых заморозков.
Главный ориентир — это состояние растения. Если надземная часть хрена начинает желтеть и оседать на землю, это знак, что пора браться за лопату. В этот момент корневище будет максимально сочным и готовым к сбору.
Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.