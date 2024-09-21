Почему темнеют и сохнут листья яблонь?

Красивая, здоровая крона - один из залогов хорошего урожая яблок. Однако нередко садоводы сталкиваются с проблемой, когда листья на яблонях начинают чернеть. Что служит причиной этого и как с ней бороться?
1. Грибковые заболевания
Самая распространенная причина - различные микозы, вызываемые патогенными грибами. Наиболее известны парша, мучнистая роса и черный рак. Они поражают листья, придавая им черный, бурый или серый оттенок.
2. Воздействие вредителей
Некоторые насекомые-вредители также могут приводить к потемнению и засыханию листвы. Например, плодожорка, тля, паутинный клещ. Их повреждения нарушают нормальное функционирование листовых пластин.
3. Неблагоприятные погодные условия
Резкие перепады температур, заморозки, аномальная жара и засуха могут провоцировать стрессовые реакции у яблонь, выражающиеся в потемнении и сохнуть листьев.
4. Недостаток или избыток питательных веществ
Как нехватка, так и переизбыток отдельных микроэлементов (железа, марганца, азота) может нарушать нормальную жизнедеятельность листового аппарата.
5. Старение листьев
Естественный процесс старения и опадания нижних листьев тоже сопровождается их почернением.
Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо точно установить ее причину и принять соответствующие меры. Например:
Правильный диагноз и своевременные профилактические меры помогут сохранить здоровье листвы и достичь высокой урожайности яблонь.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.
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