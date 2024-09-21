Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт российского зерна в Китай вырос почти вдвое
Обёртывание чемодана перед полётом: разбираемся, действительно ли это необходимо
Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте
На чём не стоит экономить при обустройстве квартиры?
Венгрия перестала зависеть от транзита газа России через Украину
Советы, как правильно и эффективно худеть
Как угонщики используют монетку для кражи автомобиля
750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
Сравнение полезных свойств слив и чернослива

Почему темнеют и сохнут листья яблонь?

Чёрные пятна на листве яблони: определяем причины и устраняем проблему
2:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Красивая, здоровая крона - один из залогов хорошего урожая яблок. Однако нередко садоводы сталкиваются с проблемой, когда листья на яблонях начинают чернеть. Что служит причиной этого и как с ней бороться?

Чёрные пятна на листве яблони: определяем причины и устраняем проблему
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported

Основные причины почернения листьев яблони:

1. Грибковые заболевания
Самая распространенная причина - различные микозы, вызываемые патогенными грибами. Наиболее известны парша, мучнистая роса и черный рак. Они поражают листья, придавая им черный, бурый или серый оттенок.

2. Воздействие вредителей
Некоторые насекомые-вредители также могут приводить к потемнению и засыханию листвы. Например, плодожорка, тля, паутинный клещ. Их повреждения нарушают нормальное функционирование листовых пластин.

3. Неблагоприятные погодные условия
Резкие перепады температур, заморозки, аномальная жара и засуха могут провоцировать стрессовые реакции у яблонь, выражающиеся в потемнении и сохнуть листьев.

4. Недостаток или избыток питательных веществ
Как нехватка, так и переизбыток отдельных микроэлементов (железа, марганца, азота) может нарушать нормальную жизнедеятельность листового аппарата.

5. Старение листьев
Естественный процесс старения и опадания нижних листьев тоже сопровождается их почернением.

Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо точно установить ее причину и принять соответствующие меры. Например:

  • При грибковых болезнях - обработать яблоню фунгицидами.
  • Против вредителей - опрыскать инсектицидами.
  • При неблагоприятных погодных условиях - обеспечить полив и затенение.
  • При недостатке питания - внести комплексные удобрения.
  • При старении листьев - провести своевременную обрезку.

Правильный диагноз и своевременные профилактические меры помогут сохранить здоровье листвы и достичь высокой урожайности яблонь.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Как действовать при потере ключа зажигания
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Экспорт российского зерна в Китай вырос почти вдвое
Обёртывание чемодана перед полётом: разбираемся, действительно ли это необходимо
Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте
Чёрные пятна на листве яблони: определяем причины и устраняем проблему
На чём не стоит экономить при обустройстве квартиры?
Венгрия перестала зависеть от транзита газа России через Украину
Советы, как правильно и эффективно худеть
Как угонщики используют монетку для кражи автомобиля
750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
Сравнение полезных свойств слив и чернослива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.