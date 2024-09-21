Почему темнеют и сохнут листья яблонь?

Чёрные пятна на листве яблони: определяем причины и устраняем проблему

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Красивая, здоровая крона - один из залогов хорошего урожая яблок. Однако нередко садоводы сталкиваются с проблемой, когда листья на яблонях начинают чернеть. Что служит причиной этого и как с ней бороться?

Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported

Основные причины почернения листьев яблони:

1. Грибковые заболевания

Самая распространенная причина - различные микозы, вызываемые патогенными грибами. Наиболее известны парша, мучнистая роса и черный рак. Они поражают листья, придавая им черный, бурый или серый оттенок.

2. Воздействие вредителей

Некоторые насекомые-вредители также могут приводить к потемнению и засыханию листвы. Например, плодожорка, тля, паутинный клещ. Их повреждения нарушают нормальное функционирование листовых пластин.

3. Неблагоприятные погодные условия

Резкие перепады температур, заморозки, аномальная жара и засуха могут провоцировать стрессовые реакции у яблонь, выражающиеся в потемнении и сохнуть листьев.

4. Недостаток или избыток питательных веществ

Как нехватка, так и переизбыток отдельных микроэлементов (железа, марганца, азота) может нарушать нормальную жизнедеятельность листового аппарата.

5. Старение листьев

Естественный процесс старения и опадания нижних листьев тоже сопровождается их почернением.

Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо точно установить ее причину и принять соответствующие меры. Например:

При грибковых болезнях - обработать яблоню фунгицидами.

Против вредителей - опрыскать инсектицидами.

При неблагоприятных погодных условиях - обеспечить полив и затенение.

При недостатке питания - внести комплексные удобрения.

При старении листьев - провести своевременную обрезку.

Правильный диагноз и своевременные профилактические меры помогут сохранить здоровье листвы и достичь высокой урожайности яблонь.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

