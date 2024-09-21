Когда и чем лучше подкармливать гладиолусы?

Гладиолусы — одни из самых красивых и любимых садовых цветов. Правильный уход за ними, включая своевременные подкормки, имеет огромное значение для получения пышного и продолжительного цветения. Но когда именно нужно удобрять гладиолусы, чтобы помочь им развиваться и цвести в полную силу?
1. Первая подкормка — в момент посадки луковиц
В период заложения корней и начала роста растению необходимо питание, чтобы обеспечить хороший старт для развития. Для этого при посадке гладиолусов следует внести комплексное минеральное удобрение, обогащенное фосфором и калием.
2. Вторая подкормка — за 2-3 недели до бутонизации
Когда у гладиолусов начинают формироваться бутоны, им нужен дополнительный приток питательных веществ, особенно азота. Это позволит цветкам раскрыться максимально крупными и яркими.
3. Третья подкормка — во время цветения
Для сохранения красоты, долговечности и размеров цветов во время их распускания полезно провести еще одну подкормку. Лучше всего использовать жидкое комплексное удобрение, которое быстро усваивается растениями.
4. Четвёртая подкормка — после цветения
Как только отцветут последние цветки, гладиолусы необходимо "подкормить" фосфором и калием. Это позволит накопить им запас питательных веществ для следующего сезона.
Помимо этих четырех основных подкормок, гладиолусы полезно удобрять еще раз в середине лета комплексным минеральным удобрением.
Какие именно удобрения выбирать для подкормок гладиолусов? Лучше всего использовать комплексные составы с высоким содержанием фосфора и калия, а также обогащенные магнием и микроэлементами. Можно применять как сухие, так и жидкие виды удобрений.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.