Когда и чем лучше подкармливать гладиолусы?

Четыре основные подкормки для гладиолусов, которые гарантируют их пышное цветение

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гладиолусы — одни из самых красивых и любимых садовых цветов. Правильный уход за ними, включая своевременные подкормки, имеет огромное значение для получения пышного и продолжительного цветения. Но когда именно нужно удобрять гладиолусы, чтобы помочь им развиваться и цвести в полную силу?

Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna, CC BY-SA 3.0

Оптимальные сроки для подкормок гладиолусов:

1. Первая подкормка — в момент посадки луковиц

В период заложения корней и начала роста растению необходимо питание, чтобы обеспечить хороший старт для развития. Для этого при посадке гладиолусов следует внести комплексное минеральное удобрение, обогащенное фосфором и калием.

2. Вторая подкормка — за 2-3 недели до бутонизации

Когда у гладиолусов начинают формироваться бутоны, им нужен дополнительный приток питательных веществ, особенно азота. Это позволит цветкам раскрыться максимально крупными и яркими.

3. Третья подкормка — во время цветения

Для сохранения красоты, долговечности и размеров цветов во время их распускания полезно провести еще одну подкормку. Лучше всего использовать жидкое комплексное удобрение, которое быстро усваивается растениями.

4. Четвёртая подкормка — после цветения

Как только отцветут последние цветки, гладиолусы необходимо "подкормить" фосфором и калием. Это позволит накопить им запас питательных веществ для следующего сезона.

Помимо этих четырех основных подкормок, гладиолусы полезно удобрять еще раз в середине лета комплексным минеральным удобрением.

Какие именно удобрения выбирать для подкормок гладиолусов? Лучше всего использовать комплексные составы с высоким содержанием фосфора и калия, а также обогащенные магнием и микроэлементами. Можно применять как сухие, так и жидкие виды удобрений.