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Листья теряют цвет? Как вернуть растениям здоровый вид, избавившись от хлороза

Как остановить пожелтение листьев и вернуть растениям здоровый вид? Решение проблемы хлороза
2:39
Садоводство » Цветы

Хлороз — серьёзное заболевание растений, проявляющееся в пожелтении или обесцвечивании листьев. Это свидетельствует о нарушении процесса фотосинтеза и ухудшении общего состояния культуры. Чтобы восстановить здоровье растений, важно вовремя распознать признаки хлороза и подобрать правильные меры лечения.

Как остановить пожелтение листьев и вернуть растениям здоровый вид? Решение проблемы хлороза
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Основные причины возникновения хлороза:

  1. Недостаток железа (Fe) в почве. Железо необходимо для синтеза хлорофилла, поэтому его дефицит ведет к пожелтению листвы.
  2. Избыток или недостаток других микроэлементов (марганца, магния, меди, цинка). Их неправильное соотношение также вызывает хлороз.
  3. Неподходящий уровень pH почвы. Кислая или щелочная среда нарушает усвоение растениями питательных веществ.
  4. Переувлажнение или засушливость грунта. Недостаток или избыток влаги мешает нормальному развитию корневой системы.
  5. Болезни и вредители, поражающие корни и листья растений.

Первые признаки хлороза — пожелтение, обесцвечивание или побеление листьев, особенно молодых. Это начинается с краев и жилок и постепенно распространяется на всю пластину. При сильном поражении листья буреют и засыхают.

Чтобы вылечить растение от хлороза, необходимо устранить причину его возникновения. Вот несколько основных мер:

  1. Провести анализ почвы и определить ее pH, а также содержание необходимых микроэлементов. При необходимости внести известь или кислоту для коррекции кислотности, а также добавить недостающие микроэлементы в виде специальных удобрений.
  2. Обеспечить растения полноценным питанием, богатым железом. Для этого можно использовать железные хелаты, сульфат железа или другие доступные железосодержащие удобрения.
  3. Улучшить дренаж и аэрацию почвы, чтобы нормализовать влажностный и воздушный режим. При необходимости — полить или рыхлить грунт.
  4. Применить фунгициды или инсектициды для борьбы с болезнями и вредителями, поражающими растение.
  5. В крайнем случае, если листва сильно повреждена, можно удалить ее, чтобы стимулировать образование новых здоровых побегов.

Важно вовремя распознать хлороз и начать своевременное лечение. Комплексный подход с устранением причин заболевания и восполнением недостающих элементов питания поможет вернуть растениям здоровый, зеленый вид.

Уточнения

Хлороз растений — заболевание растений, при котором нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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