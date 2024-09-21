Как привлечь бабочек в сад: полезные советы

Простые и эффективные способы, которые помогут привлечь бабочек в сад

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как привлечь бабочек в сад

Бабочек привлекают очень ярко окрашенные цветы. Цветочный нектар обеспечивает их пищей на протяжении всей жизни.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service, CC0

Для того чтобы привлечь бабочек в свой сад, можно вырастить как можно больше ярких и ароматных цветов. Например, отличным вариантом являются астры, буддлея, эхинацея, лаванда, молочай. Эти цветы не только визуально привлекательны, но и служат важным источником пищи для бабочек.

Кроме того, вы можете выращивать в своем саду растения, которыми питаются гусеницы, чтобы из них могли выходить бабочки.

Взрослые бабочки особенно любят такие цветы, как колокольчики, бархатцы, лютики, гиацинты, клевер, садовая мята, василек, чертополох, кусты ежевики, вереск, лаванда. Эти растения предлагают разнообразную цветовую гамму и ароматы, которые привлекут бабочек и побудят их задержаться в вашем саду.

Кроме того, рассмотрите возможность посадки цветов, которые цветут в разное время в течение вегетационного периода. Это обеспечивает непрерывное снабжение нектаром, благодаря чему бабочки возвращаются в ваш сад с весны до осени.

Уточнения

Чешуекры́лые или ба́бочки (лат. Lepidóptera, от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло), — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними).

