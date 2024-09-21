Как обеззаразить почву после уборки урожая

Обеззараживание почвы после уборки урожая — важный шаг для предотвращения заболеваний растений и вредителей.
Солнечное обеззараживание. Накройте участок прозрачной пленкой на несколько недель. Солнечные лучи прогреют почву, убивая патогены и семена сорняков.
Использование биологических препаратов. Примените специальные микроорганизмы, которые подавляют болезнетворные бактерии и грибки.
Калийная или известковая обработка. Внесите в почву известь или калийные удобрения, которые помогут повысить pH и создать неблагоприятные условия для болезней.
Севооборот. Измените культуры на участке. Ротация растений помогает разорвать цикл заболеваний и вредителей.
Тепловая обработка. В некоторых случаях можно использовать горячую воду или пар для обработки почвы, что эффективно уничтожает патогены.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.