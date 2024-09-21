Как обеззаразить почву после уборки урожая

Забота о почве: эффективные методы обеззараживания после сбора урожая

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обеззараживание почвы после уборки урожая — важный шаг для предотвращения заболеваний растений и вредителей.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Солнечное обеззараживание. Накройте участок прозрачной пленкой на несколько недель. Солнечные лучи прогреют почву, убивая патогены и семена сорняков.

Использование биологических препаратов. Примените специальные микроорганизмы, которые подавляют болезнетворные бактерии и грибки.

Калийная или известковая обработка. Внесите в почву известь или калийные удобрения, которые помогут повысить pH и создать неблагоприятные условия для болезней.

Севооборот. Измените культуры на участке. Ротация растений помогает разорвать цикл заболеваний и вредителей.

Тепловая обработка. В некоторых случаях можно использовать горячую воду или пар для обработки почвы, что эффективно уничтожает патогены.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры.

