После сбора урожая картофеля и томатов многие огородники сжигают сухую ботву, создавая густой дым, который окутывает дачные кооперативы и деревни. Однако сжигание растительных остатков не только отравляет воздух угарным газом и канцерогенами, но и наносит вред здоровью людей.
Вместо того чтобы дымить на участке и портить жизнь соседям, ботву можно использовать с пользой для огорода, превратив её в компост.
Ботва картофеля и томатов — отличное сырьё для компоста, который обогатит почву питательными веществами и улучшит структуру грунта. Чтобы приготовить компост, уложите ботву слоем 15-20 сантиметров, а затем добавьте слой скошенной травы. Повторяйте слои до заполнения компостной кучи.
Этот простой способ переработки растительных остатков не только избавит вас от лишнего мусора, но и принесет пользу вашему огороду, улучшая качество будущего урожая.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов.
Ботва́ — это листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.