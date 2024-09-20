Как использовать ботву картофеля и томатов с пользой

Не сжигайте ботву: как превратить отходы в полезное удобрение для огорода

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая картофеля и томатов многие огородники сжигают сухую ботву, создавая густой дым, который окутывает дачные кооперативы и деревни. Однако сжигание растительных остатков не только отравляет воздух угарным газом и канцерогенами, но и наносит вред здоровью людей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вместо того чтобы дымить на участке и портить жизнь соседям, ботву можно использовать с пользой для огорода, превратив её в компост.

Ботва картофеля и томатов — отличное сырьё для компоста, который обогатит почву питательными веществами и улучшит структуру грунта. Чтобы приготовить компост, уложите ботву слоем 15-20 сантиметров, а затем добавьте слой скошенной травы. Повторяйте слои до заполнения компостной кучи.

Этот простой способ переработки растительных остатков не только избавит вас от лишнего мусора, но и принесет пользу вашему огороду, улучшая качество будущего урожая.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов.



Ботва́ — это листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта.

