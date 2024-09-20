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Как вырастить крупные и вкусные головки чеснока

Сибирская закалка для чеснока: технология глубокой посадки для получения щедрого урожая
2:27
Садоводство » Советы

Многие огородники знают, что чеснок — одна из самых полезных и нужных культур на участке. Но не всегда получается вырастить хороший урожай этого ароматного овоща. Выручит в этом случае сибирский способ посадки чеснока, который зарекомендовал себя как эффективный и надежный.

Сибирская закалка для чеснока: технология глубокой посадки для получения щедрого урожая
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Главная особенность сибирского метода — в глубокой посадке зубчиков. Вместо традиционных 5-7 см, их заглубляют на 15-20 см. Это позволяет чесноку лучше перенести суровые сибирские зимы с их резкими перепадами температур.

Кроме того, глубокая посадка защищает растение от выпревания, вымокания и выпирания из земли. А еще она способствует формированию мощной корневой системы, что в итоге сказывается на размере и качестве головок.

Как правильно применить сибирский способ? Начинают с тщательной подготовки участка под чеснок. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести органические удобрения и известковые материалы для нейтрализации кислотности.

Затем размечают бороздки глубиной 15-20 см и высаживают зубчики на расстоянии 15 см друг от друга. Сверху их присыпают землей, формируя полуовальные грядки высотой до 20 см. Такое глубокое заглубление предохраняет чеснок от вымерзания.

Кроме того, сибирские огородники рекомендуют мульчировать грядки с чесноком слоем сухих опилок, соломы или хвои. Это защитит растения от резких колебаний температуры и сохранит почву влажной.

Весной, когда почва прогреется, нужно будет провести первое рыхление междурядий и подкормку органическими удобрениями. Затем регулярно рыхлить почву и поливать по необходимости.

К концу лета, когда листья начнут желтеть, наступит пора уборки чеснока. Опытные сибиряки выкапывают его аккуратно вилами, не повреждая головки. После этого растения просушивают в тени в течение 10-14 дней.

Сибирский метод посадки чеснока, требующий больше физических усилий, окупается сторицей — богатыми и крупными урожаями. Если вы хотите получить действительно вкусный и полезный чеснок, попробуйте этот проверенный временем способ.

Новый способ посадки чеснока
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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