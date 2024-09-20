Лучшие способы сохранения клубней в земле на протяжении зимы

Проверенный временем метод: как обеспечить длительное хранение картофеля под землей

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Картофель — один из основных продуктов питания, поэтому его правильное хранение имеет большое значение. Традиционный способ сохранения картошки на зиму — это хранение в подвалах или земляных кладовых. Такое "подземное" хранение позволяет сохранять клубни свежими и неиспорченными в течение длительного времени.

Фото: Own work by Александр Беляев, PDM

Главное условие успешного хранения картофеля под землей — создание правильного микроклимата. Оптимальная температура для картофеля — от +2 до +4°C. При более низкой температуре клубни могут подмерзать, а при высокой — прорастать и увядать. Кроме того, важна влажность воздуха — она должна составлять 85-95%.

Перед закладкой на хранение картофель необходимо правильно подготовить. Клубни следует тщательно перебрать, удалив поврежденные, больные и зеленоватые экземпляры. Затем их нужно просушить в течение 10-14 дней, чтобы подсохла кожура и зарубцевались повреждения. После этого картофель можно закладывать на хранение.

Лучше всего использовать для хранения специально оборудованные подземные кладовые. Они могут быть устроены как подвалы, погреба или даже простые ямы, но обязательно с соответствующей вентиляцией и регулируемым микроклиматом. Слой картофеля не должен превышать 50-60 см, чтобы не нарушалась циркуляция воздуха.

Если нет возможности оборудовать отдельное помещение, можно хранить картофель прямо в земле, сделав траншею или ямку. Клубни укладывают слоями, пересыпая сухой землей или опилками, а сверху насыпают слой земли толщиной 20-30 см для утепления. Такие "земляные кладовые" также нуждаются в периодической проверке и вентиляции.

Важно регулярно проверять картофель на хранении и удалять испорченные экземпляры. При обнаружении проросших клубней их необходимо незамедлительно использовать, так как долго они не хранятся. Соблюдение этих простых правил позволит сохранить картофель свежим и вкусным на протяжении всей зимы.