Почему капуста может загнивать изнутри и что с этим делать

Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый садовод мечтает получить богатый урожай капусты — одного из ключевых овощей в рационе. Но иногда вместо аппетитных кочанов приходится сталкиваться с неприятным сюрпризом — гнилью внутри плода. Эта распространенная проблема расстраивает многих огородников, однако ее можно предотвратить, разобравшись в причинах.

Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke, CC BY-SA 4.0

Основная причина внутренней гнили в кочанах капусты — переизбыток влаги. Когда растению не хватает солнечного света и воздуха, а почва переувлажнена, в центре кочана начинают развиваться гнилостные процессы. Зачастую это происходит при выращивании капусты в слишком загущенных посадках, в низинах или на тяжелых, плохо дренированных почвах.

Еще одна распространенная проблема — несвоевременный сбор урожая. Если оставить кочаны на грядке долго после наступления технической зрелости, они начинают перезревать, что неизбежно ведет к потере качества и развитию гнили.

Не меньшую угрозу представляют и насекомые-вредители. Капустная муха, капустная белянка и другие вредители способны повреждать внутренние ткани кочана, создавая "ворота" для проникновения болезнетворных микроорганизмов. Поврежденная таким образом капуста быстро поддается загниванию.

Также внутренняя гниль может быть признаком распространенных грибковых заболеваний, например, киле или склероциальному стеблевому раку. Эти болезни поражают корневую систему и приводят к развитию гнили в самом кочане.

Чтобы избежать проблемы внутренней гнили, необходимо создавать для капусты оптимальные условия выращивания. Грядки должны располагаться на солнечном месте с хорошим воздухообменом и дренированной почвой. Важно регулярно рыхлить междурядья, поливать и вносить сбалансированные удобрения. Не стоит забывать и о борьбе с вредителями с помощью безопасных биологических средств.

Своевременный сбор урожая — ещё один ключевой фактор. Кочаны следует убирать, когда они достигнут технической зрелости, не затягивая уборку. Это поможет избежать развития гнилостных процессов внутри плодов.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

