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Хризантемы не цветут? Вот что нужно проверить

Когда хризантемы отказываются радовать цветением: что делать
2:28
Садоводство » Цветы

Хризантемы — одни из самых популярных осенних цветов, которые ежегодно радуют садоводов своим пышным и долговечным цветением. Однако бывают ситуации, когда эти растения отказываются цвести, что вызывает у цветоводов немало вопросов и расстройств.

Когда хризантемы отказываются радовать цветением: что делать
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Отсутствие цветения у хризантем может быть связано с целым рядом причин. Прежде всего, стоит обратить внимание на условия их выращивания и соблюдение необходимых агротехнических приемов.

Недостаток света — одна из самых распространенных проблем. Хризантемы — светолюбивые растения, им требуется не менее 12 часов прямого солнечного освещения в сутки. Если кусты находятся в тени или полутени, цветение может отсутствовать либо быть очень скудным.

Также неблагоприятно сказывается на цветении недостаток питательных веществ. Хризантемы — требовательные к плодородию почвы культуры. Если растения растут на бедных, истощенных грунтах, им не хватает необходимых макро- и микроэлементов, что препятствует нормальному цветению.

Причиной отсутствия цветения могут быть и погодные условия. Хризантемы не выносят резких перепадов температуры, сквозняков и избыточного увлажнения. Если в период активного роста куст подвергся стрессу из-за неблагоприятной погоды, он может отреагировать на это отсутствием цветения.

Еще одна распространенная ошибка — позднее замедление роста побегов. Для полноценного цветения хризантемам требуется остановка вегетативного роста и переход в генеративную фазу развития. Если куст продолжает активно наращивать зеленую массу, цветение может быть заторможено.

Наконец, причиной бесцветия может быть возраст растения. Хризантемы — многолетние культуры, и со временем их продуктивность снижается. Взрослые кусты старше 3-4 лет зачастую плохо цветут или вообще не дают цветков.

Чтобы предотвратить отсутствие цветения хризантем, необходимо создать для них оптимальные условия выращивания: обеспечить достаточный уровень освещения, поддерживать плодородие почвы, защищать от стрессов и вовремя производить обрезку. Регулярное деление и пересадка также способствуют продлению активного и обильного цветения.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

Почему не цветёт хризантема?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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