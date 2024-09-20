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5 ошибок полива хризантем, которые допускают даже опытные садоводы

Роль климата и ухода в цветении хризантем
1:18
Садоводство

Цветение хризантем напрямую зависит от множества факторов: погоды, климата, сортовых особенностей и правильного ухода. Один из ключевых аспектов, влияющих на рост и цветение этих растений — это полив. Недостаток влаги приводит к одревеснению побегов, что тормозит формирование бутонов. В свою очередь, избыток воды провоцирует гниение корней и развитие грибковых заболеваний, что может привести к гибели растения.

Роль климата и ухода в цветении хризантем
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, CC0

Основное правило полива хризантем — умеренность. Почва должна быть влажной, но не сырой. Опытные цветоводы рекомендуют поливать кусты раз в 2-3 дня, расходуя около 2-3 литров воды на одно растение. В жаркие периоды допустим ежедневный полив. Также важно избегать попадания воды на листья и бутоны, чтобы предотвратить ожоги и заболевания.

Идеальное время для полива — раннее утро или вечер, когда солнце не так активно, что помогает избежать солнечных ожогов и сохраняет оптимальный уровень влаги. Если цветение задерживается, возможно, причина кроется в неправильном поливе, и стоит проанализировать, насколько точно соблюдаются рекомендации.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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