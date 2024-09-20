5 распространённых ошибок при утеплении плодовых деревьев, которые могут погубить сад

Почему нельзя слишком рано утеплять плодовые деревья

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед зимой плодовые деревья нуждаются в защите от морозов и неблагоприятных погодных условий. Особое внимание следует уделить саженцам, которые нужно утеплить укрывным материалом. Взрослые деревья можно просто замульчировать, что обеспечит им дополнительную защиту.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Однако многие садоводы совершают ошибку, полагая, что чем раньше утеплить деревья, тем лучше. Это заблуждение может привести к серьёзным проблемам для ваших растений.

Чем опасно раннее утепление плодовых деревьев

Если утеплить деревья в начале осени, можно столкнуться с образованием конденсата, который, в сочетании с резкими температурными перепадами, наносит вред растениям. Более того, раннее укрытие саженцев может спровоцировать болезни, а для взрослых деревьев это чревато тем, что они могут сопреть, что в итоге может привести к их гибели.

Когда следует приступать к утеплению

Запомните простое правило: приступать к укрытию плодовых деревьев стоит только тогда, когда температура воздуха упадёт до -5 градусов. Это оптимальный момент для защиты растений от зимних морозов.

Что нельзя использовать для мульчи

Солома категорически не подходит для мульчирования, так как в ней могут поселиться грызуны. Вместо неё лучше использовать перегной или древесные опилки, которые обеспечат надёжную защиту без риска для деревьев.