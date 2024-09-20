5 распространённых ошибок при утеплении плодовых деревьев, которые могут погубить сад

Перед зимой плодовые деревья нуждаются в защите от морозов и неблагоприятных погодных условий. Особое внимание следует уделить саженцам, которые нужно утеплить укрывным материалом. Взрослые деревья можно просто замульчировать, что обеспечит им дополнительную защиту.
Однако многие садоводы совершают ошибку, полагая, что чем раньше утеплить деревья, тем лучше. Это заблуждение может привести к серьёзным проблемам для ваших растений.
Чем опасно раннее утепление плодовых деревьев
Если утеплить деревья в начале осени, можно столкнуться с образованием конденсата, который, в сочетании с резкими температурными перепадами, наносит вред растениям. Более того, раннее укрытие саженцев может спровоцировать болезни, а для взрослых деревьев это чревато тем, что они могут сопреть, что в итоге может привести к их гибели.
Когда следует приступать к утеплению
Запомните простое правило: приступать к укрытию плодовых деревьев стоит только тогда, когда температура воздуха упадёт до -5 градусов. Это оптимальный момент для защиты растений от зимних морозов.
Что нельзя использовать для мульчи
Солома категорически не подходит для мульчирования, так как в ней могут поселиться грызуны. Вместо неё лучше использовать перегной или древесные опилки, которые обеспечат надёжную защиту без риска для деревьев.
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