Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мартышки используют вокальные сигналы для общения в группах
ФРГ зафиксировало рекорд по беженцам в стране
Экономист признал невозможным реальный рост социальных пособий в РФ
Терапевт опровергла существование продуктов специально для осеннего рациона
Экс-игрок "Спартака" Крал скучает по России
Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Легкие блюда из индейки для здорового питания
Экс-игрок "Автомобилиста" Шишков обманул начинающих хоккеистов
В начале отопительного сезона ожидается рост коммунальных ЧП

5 критических ошибок при посадке пионов осенью, о которых вы не догадывались

Укрепление корневой системы пионов: что важно помнить после посадки
1:44
Садоводство

Осень — это не только время для сбора урожая и подготовки почвы к следующему сезону, но и отличный период для посадки различных культур. Одной из таких культур являются пионы, которые можно высаживать до конца октября.

Укрепление корневой системы пионов: что важно помнить после посадки
Фото: commons.wikimedia.org by Gil-Estel, CC BY 3.0

Какие важные моменты нужно учесть при посадке пионов?

Подготовка почвы

Почву для пионов лучше подготовить заранее, чтобы она успела стать безопасной для растения и обогатилась питательными веществами. Подготовка включает в себя глубокую перекопку и внесение органических удобрений, что создаст оптимальные условия для роста.

Выбор места

Пионы любят солнечные участки с нейтральной кислотностью почвы. Важно выбрать место, защищённое от сильного ветра, так как это может повлиять на здоровье растения. Участок должен получать хорошее освещение в течение дня, чтобы пионы развивались активно и цвели обильно.

Уход после посадки

После того как пионы посажены, стоит внести дополнительные питательные вещества. Одним из лучших вариантов будет суперфосфат (20 граммов на одно растение). Этот элемент способствует укреплению корневой системы и подготовке растения к зимовке.

Мульчирование

Мульча — это ещё один важный аспект ухода за пионами. Она поможет защитить растения от холодов и сохранить необходимую влажность в почве. Мульчирование особенно важно в первые годы после посадки, когда пионы только укрепляют свои корни.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить пионам надёжную зимовку и обильное цветение в будущем сезоне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Последние материалы
Экс-игрок "Спартака" Крал скучает по России
Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Легкие блюда из индейки для здорового питания
Экс-игрок "Автомобилиста" Шишков обманул начинающих хоккеистов
В начале отопительного сезона ожидается рост коммунальных ЧП
В России ответили, связаны ли успехи ВС России в ДНР с неспешным освобождением Курской области от ВСУ
Госдума рассмотрит законопроект об инклюзивном туризме
Укрепление корневой системы пионов: что важно помнить после посадки
Почему тормозная жидкость теряет свойства и как это определить
Как правильно выбрать присадки для АКПП с большим пробегом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.