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Как осенью подготовить клубнику к успешному сезону — простые шаги

Уход за клубникой осенью: как сохранить и улучшить урожай
1:40
Садоводство

Сейчас — идеальное время для того, чтобы подготовить клубнику к следующему сезону и тем самым повысить урожайность. Для этого достаточно выполнить всего несколько простых, но важных шагов. Они помогут растению сосредоточиться на росте и развитии, а также обеспечить богатый урожай в будущем.

Уход за клубникой осенью: как сохранить и улучшить урожай
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Какие действия нужно предпринять?

Обрезка

В первую очередь осмотрите кусты клубники на наличие сухих и повреждённых листьев и побегов. Эти части растения нужно удалить в первую очередь. Также удалите все больные листья, чтобы растение не тратило питательные вещества на их "восстановление". Такая обрезка поможет клубнике сконцентрировать ресурсы на собственном развитии, что положительно скажется на урожайности.

Полив

Важно соблюдать баланс. Избыток влаги может привести к развитию болезней и гибели растения, тогда как недостаток воды вызовет засыхание. Ориентируйтесь на состояние почвы — она должна быть слегка влажной, но не переувлажнённой. Регулярный, но умеренный полив обеспечит правильное развитие корневой системы клубники.

Удобрения

Используйте удобрения, которые у вас есть в наличии. Подойдут как натуральные, так и промышленные подкормки. Важно обеспечить клубнику всеми необходимыми питательными веществами, чтобы растение хорошо развивалось и дало крепкие плоды в следующем году.

Все эти мероприятия нужно завершить до конца месяца, чтобы клубника успела подготовиться к зимовке и последующему сезону.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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