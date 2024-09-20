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Не обрезайте эти растения осенью — иначе они не зацветут весной

Какие растения нельзя обрезать осенью
1:40
Садоводство

Завершение дачного сезона — это важный этап, который требует внимания к множеству деталей: внесение удобрений, обработка от вредителей и болезней, правильный полив и обрезка растений. Однако не для всех многолетников обрезка является необходимой или желательной процедурой. В некоторых случаях от неё лучше отказаться, чтобы не навредить растениям.

Какие растения нельзя обрезать осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Какие растения не обрезают перед зимой?

  • Кусты и лианы, которые зацветают на прошлогодних побегах (например, определённые сорта клематиса), не нуждаются в обрезке. Удаление таких побегов может лишить растение возможности цвести на следующий сезон.
  • Зимнезелёные растения — это многолетники, которые сохраняют листья на зиму. Им категорически не нужна обрезка, так как листья помогают им пережить холодный период.
  • Растения с сухими, но жёсткими побегами: эти побеги могут высыхать, но остаются упругими и служат дополнительной защитой от морозов. Обрезка допустима только для удаления почерневших или повреждённых участков.
    Южные растения, адаптированные к холодному климату (например, шалфей или лаванда), лучше переносят холода под естественным укрытием. Их тоже не следует обрезать перед зимой.

Исключение составляют случаи, когда необходима санитарная обрезка — это касается удаления повреждённых или больных участков растений.

Правильный уход за многолетниками в конце дачного сезона обеспечит их здоровье и пышное цветение на следующий год.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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