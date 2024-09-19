Как продлить жизнь своим инструментам: простые советы, которые сэкономят ваши деньги

Как избежать поломок садового инвентаря: советы специалистов

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редко встретишь дачника, который не только правильно выбирает садовые инструменты, но и заботится о них должным образом. Обычно лопаты, грабли и секаторы стоят в углу сарая, дожидаясь своего часа, или же валяются прямо там, где их оставили после последнего использования.

Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, CC BY-SA 3.0

Неправильный выбор инструментов

Выбор качественного и удобного инструмента напрямую влияет на то, как долго он прослужит. Но проблема заключается не только в экономии: многие просто не знают, как правильно выбирать садовый инвентарь. Ошибка думать, что для обрезки сада достаточно одного секатора — и тогда им режут всё: толстые ветки, траву, кустарники. Также ошибочно использовать одну и ту же лопату для всех работ: перекопки, перемещения перегноя или даже для цемента.

Для каждой задачи нужен свой инструмент. При покупке важно обратить внимание не на бренд, а на качество металла, материал рукоятки, надёжность крепления и удобство использования.

Отсутствие системы хранения

Где хранятся ваши садовые инструменты? Наверное, они просто стоят в углу сарая, лезвиями на полу. А то и вовсе лежат у крыльца или на грядке. В таких условиях инструменты быстро тупятся, ржавеют и даже могут сломаться. Создание правильной системы хранения, например, подвешивание на стенд, поможет защитить инвентарь, сэкономит место и позволит всегда иметь всё под рукой.

Применение инструментов не по назначению

Когда нет подходящего инструмента, многие прибегают к использованию того, что есть под рукой: секатором кромсают ветки, штыковой лопатой грузят песок, а обычными граблями собирают листву. Такие ошибки простительны для начинающих садоводов, но не стоит повторять их из года в год.

Отсутствие очистки после работы

Самая распространённая ошибка — оставлять инструменты грязными после работы. Закопали картошку и поставили лопату, не очистив её от земли? Поздравляем, к концу сезона она затупится, а к весне — заржавеет. Чтобы избежать этого, инструмент нужно тщательно мыть, вытирать насухо и просушивать. А перед зимним хранением необходимо обрабатывать металлические части маслом для защиты от коррозии. Деревянные рукоятки лучше отсоединить и хранить в сухом месте, чтобы они не сгнили.

Пренебрежение профессиональным обслуживанием

На участке почти всегда есть техника — бензопилы, триммеры, кусторезы и другая садовая техника. Они требуют регулярного обслуживания, заточки и профилактики. Однако многие склонны игнорировать эти рекомендации, что приводит к поломкам. Лучше регулярно сдавать оборудование в сервис или научиться ухаживать за ним самостоятельно.

Заботьтесь о своих садовых инструментах — и они будут служить вам долгие годы.

Уточнения

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве.

