Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему огурцы могут спровоцировать метеоризм и другие проблемы
Эксперт раскрыл причины роста цен на авиабилеты в России
Чесночные маски против акне: миф или опасная реальность
NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами
Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%
"Гравитон" начал производство мониторов на заводе Samsung
В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов
Баскетболист Симанич вернулся в спорт после удаления почки
The Lancet Neurology: число инсультов выросло на 70% с 1990 года

Как продлить жизнь своим инструментам: простые советы, которые сэкономят ваши деньги

Как избежать поломок садового инвентаря: советы специалистов
3:01
Садоводство

Редко встретишь дачника, который не только правильно выбирает садовые инструменты, но и заботится о них должным образом. Обычно лопаты, грабли и секаторы стоят в углу сарая, дожидаясь своего часа, или же валяются прямо там, где их оставили после последнего использования.

Как избежать поломок садового инвентаря: советы специалистов
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, CC BY-SA 3.0

Неправильный выбор инструментов

Выбор качественного и удобного инструмента напрямую влияет на то, как долго он прослужит. Но проблема заключается не только в экономии: многие просто не знают, как правильно выбирать садовый инвентарь. Ошибка думать, что для обрезки сада достаточно одного секатора — и тогда им режут всё: толстые ветки, траву, кустарники. Также ошибочно использовать одну и ту же лопату для всех работ: перекопки, перемещения перегноя или даже для цемента.

Для каждой задачи нужен свой инструмент. При покупке важно обратить внимание не на бренд, а на качество металла, материал рукоятки, надёжность крепления и удобство использования.

Отсутствие системы хранения

Где хранятся ваши садовые инструменты? Наверное, они просто стоят в углу сарая, лезвиями на полу. А то и вовсе лежат у крыльца или на грядке. В таких условиях инструменты быстро тупятся, ржавеют и даже могут сломаться. Создание правильной системы хранения, например, подвешивание на стенд, поможет защитить инвентарь, сэкономит место и позволит всегда иметь всё под рукой.

Применение инструментов не по назначению

Когда нет подходящего инструмента, многие прибегают к использованию того, что есть под рукой: секатором кромсают ветки, штыковой лопатой грузят песок, а обычными граблями собирают листву. Такие ошибки простительны для начинающих садоводов, но не стоит повторять их из года в год.

Отсутствие очистки после работы

Самая распространённая ошибка — оставлять инструменты грязными после работы. Закопали картошку и поставили лопату, не очистив её от земли? Поздравляем, к концу сезона она затупится, а к весне — заржавеет. Чтобы избежать этого, инструмент нужно тщательно мыть, вытирать насухо и просушивать. А перед зимним хранением необходимо обрабатывать металлические части маслом для защиты от коррозии. Деревянные рукоятки лучше отсоединить и хранить в сухом месте, чтобы они не сгнили.

Пренебрежение профессиональным обслуживанием

На участке почти всегда есть техника — бензопилы, триммеры, кусторезы и другая садовая техника. Они требуют регулярного обслуживания, заточки и профилактики. Однако многие склонны игнорировать эти рекомендации, что приводит к поломкам. Лучше регулярно сдавать оборудование в сервис или научиться ухаживать за ним самостоятельно.

Заботьтесь о своих садовых инструментах — и они будут служить вам долгие годы.

Уточнения

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Как обеззаразить почву в теплице
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Последние материалы
Чесночные маски против акне: миф или опасная реальность
NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами
Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%
"Гравитон" начал производство мониторов на заводе Samsung
Как избежать поломок садового инвентаря: советы специалистов
В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов
Баскетболист Симанич вернулся в спорт после удаления почки
The Lancet Neurology: число инсультов выросло на 70% с 1990 года
Как самостоятельно приготовить топленое масло
Life: учёные заявили, что IQ человечества стремительно падает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.