Что делать, если пожелтели листья яблони

Пожелтели листья яблони? Возможные причины и советы по устранению проблемы

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проверьте полив

Убедитесь, что ваши яблони получают достаточно воды. Если почва сухая, дайте хороший полив. Но не переусердствуйте — ровно столько, чтобы почва стала влажной.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 4.0

Осмотрите почву

Проверьте почву вокруг яблонь. Если она уплотнена или плохо дренируется, это может привести к пожелтению листьев. Взрыхлите почву вокруг деревьев, чтобы улучшить движение воды.

Удобрение

Яблони нуждаются в питательных веществах. Подумайте о добавлении удобрений в почву. Найти сбалансированное удобрение можно в садовом магазине.

Ищите вредителей

Проверьте признаки вредителей на листьях. Насекомые могут нанести ущерб, приводящий к пожелтению.

Если вы заметили вредителей, вы можете использовать инсектицидное мыло.

Обрезайте отмершие ветви

Обрежьте все мертвые или поврежденные ветки. Это помогает дереву сосредоточиться на здоровом росте.

Солнечный свет

Яблони любят солнечный свет. Убедитесь, что они получают достаточно солнечного света каждый день.

Обрежьте все окружающие растения, которые могут блокировать солнечный свет.

Мульча вокруг основания

Нанесите слой мульчи вокруг основания дерева. Мульча помогает удерживать влагу и регулирует температуру почвы.

Проверка на наличие болезней

Болезни также могут стать причиной пожелтения. Ищите любые признаки распространенных болезней яблони.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.





Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

