Комплексный уход за орхидеей: что нужно знать каждому

Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей

4:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Одно из основных условий хорошего цветения орхидеи — своевременная пересадка. Я пересаживаю свою орхидею каждые 2-3 года, как правило, после того как она отцветет или в период покоя. Также пересадку стоит сделать сразу после покупки: в магазинах растения пересаживают во влажный субстрат, который может вызвать гниение корней. Этот субстрат необходим для транспортировки, но дома лучше пересадить растение в подходящий грунт. Помните, корни орхидеи очень хрупкие, поэтому будьте осторожны при пересадке.

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За несколько часов до пересадки цветок нужно тщательно полить. После этого аккуратно извлеките его из горшка и замочите в теплой воде, чтобы субстрат отошел от корней. Проверьте корневище: удалите все подгнившие части и обработайте места срезов древесным углем. Здоровые корни обрезать не нужно.

На дно нового горшка положите дренаж, затем немного подсушенный субстрат, а после — расправьте корневище растения и аккуратно разместите его в горшке, добавляя субстрат между корнями. После пересадки не поливайте растение в первые сутки, просто опрыскивайте его, избегая скопления воды в пазухах листьев. Если заметили влагу, промокните ее салфеткой.

"Чтобы вырастить красивую комнатную орхидею, необходимо знать некоторые правила", — рассказывает садовод Максимов Олег Витальевич.

Главное — знать несколько важных правил, которые помогут вашему цветку быть здоровым и радовать обильным цветением.

Правильный выбор горшка

Для нормального развития орхидеи очень важно правильно выбрать тару. Я предпочитаю пластиковые горшки с выпуклым дном и дополнительными отверстиями на боковых стенках — такие можно сделать и самостоятельно. Это облегчает уход за растением и обеспечивает корням доступ воздуха. Для фаленопсисов лучше использовать прозрачные горшочки, поскольку их корни участвуют в фотосинтезе.

Полив и уход

Избыток влаги для орхидеи опаснее, чем ее недостаток. Я поливаю орхидеи, учитывая микроклимат помещения и вид растения. Тропическим сортам, например, пафиопедилуму, нужен постоянный полив, тогда как эпифитные виды требуют полива только после полного просыхания субстрата. Если сомневаетесь, поливать ли растение, лучше используйте опрыскивание. Воду для полива я кипячу и отстаиваю, иногда отфильтровываю. Несколько раз в месяц устраиваю орхидеям теплый душ, но субстрат при этом накрываю пленкой.

Выбор субстрата

Для орхидей нужен особый субстрат. Я готовлю его из рубленых корней папоротника, древесного угля, измельченной коры сосны и мха сфагнума. Иногда покупаю готовую смесь, но всегда проверяю качество. Хороший субстрат не задерживает влагу и полностью просыхает за 3-4 дня.

Подкормка и отдых

Часто удобрять орхидеи не стоит. Подкормки нужны только во время активного роста. Я разбавляю жидкие удобрения в несколько раз больше, чем рекомендуется. Раз в месяц промываю субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей. После цветения орхидеи нуждаются в отдыхе. В это время прекращаю подкормки, понижаю температуру и уменьшаю полив и опрыскивание.

Комплексный уход

Все правила ухода взаимосвязаны, и для успешного выращивания орхидеи нужно соблюдать их комплексно. Например, при высокой температуре воздуха растение следует чаще опрыскивать, а в период похолодания или пасмурности — уменьшить полив. Если орхидея не цветет, несмотря на нормальный рост, уменьшите азот и увеличьте дозу фосфора и калия в подкормках.

При соблюдении этих правил ваша орхидея будет радовать красивым цветением до трех месяцев, а через четыре месяца цветение повторится.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

