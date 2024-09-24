Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
В Боровичах участники фестиваля "Крошево" сварили 200 литров щей
Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными
Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
Глава правления "Зенита" Медведев признался, что не видит ничего оскорбительного в словах Глушенкова
Учёные зафиксировали температурный рекорд в районе Фиджи
Как справиться с метеозависимостью: советы и рекомендации
Geophysical Research Letters: как Лондон может бороться с жарой

Комплексный уход за орхидеей: что нужно знать каждому

Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей
4:19
Садоводство » Комнатные цветы

Одно из основных условий хорошего цветения орхидеи — своевременная пересадка. Я пересаживаю свою орхидею каждые 2-3 года, как правило, после того как она отцветет или в период покоя. Также пересадку стоит сделать сразу после покупки: в магазинах растения пересаживают во влажный субстрат, который может вызвать гниение корней. Этот субстрат необходим для транспортировки, но дома лучше пересадить растение в подходящий грунт. Помните, корни орхидеи очень хрупкие, поэтому будьте осторожны при пересадке.

Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

За несколько часов до пересадки цветок нужно тщательно полить. После этого аккуратно извлеките его из горшка и замочите в теплой воде, чтобы субстрат отошел от корней. Проверьте корневище: удалите все подгнившие части и обработайте места срезов древесным углем. Здоровые корни обрезать не нужно.

На дно нового горшка положите дренаж, затем немного подсушенный субстрат, а после — расправьте корневище растения и аккуратно разместите его в горшке, добавляя субстрат между корнями. После пересадки не поливайте растение в первые сутки, просто опрыскивайте его, избегая скопления воды в пазухах листьев. Если заметили влагу, промокните ее салфеткой.

"Чтобы вырастить красивую комнатную орхидею, необходимо знать некоторые правила", — рассказывает садовод Максимов Олег Витальевич.

Главное — знать несколько важных правил, которые помогут вашему цветку быть здоровым и радовать обильным цветением.

Правильный выбор горшка

Для нормального развития орхидеи очень важно правильно выбрать тару. Я предпочитаю пластиковые горшки с выпуклым дном и дополнительными отверстиями на боковых стенках — такие можно сделать и самостоятельно. Это облегчает уход за растением и обеспечивает корням доступ воздуха. Для фаленопсисов лучше использовать прозрачные горшочки, поскольку их корни участвуют в фотосинтезе.

Полив и уход

Избыток влаги для орхидеи опаснее, чем ее недостаток. Я поливаю орхидеи, учитывая микроклимат помещения и вид растения. Тропическим сортам, например, пафиопедилуму, нужен постоянный полив, тогда как эпифитные виды требуют полива только после полного просыхания субстрата. Если сомневаетесь, поливать ли растение, лучше используйте опрыскивание. Воду для полива я кипячу и отстаиваю, иногда отфильтровываю. Несколько раз в месяц устраиваю орхидеям теплый душ, но субстрат при этом накрываю пленкой.

Выбор субстрата

Для орхидей нужен особый субстрат. Я готовлю его из рубленых корней папоротника, древесного угля, измельченной коры сосны и мха сфагнума. Иногда покупаю готовую смесь, но всегда проверяю качество. Хороший субстрат не задерживает влагу и полностью просыхает за 3-4 дня.

Подкормка и отдых

Часто удобрять орхидеи не стоит. Подкормки нужны только во время активного роста. Я разбавляю жидкие удобрения в несколько раз больше, чем рекомендуется. Раз в месяц промываю субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей. После цветения орхидеи нуждаются в отдыхе. В это время прекращаю подкормки, понижаю температуру и уменьшаю полив и опрыскивание.

Комплексный уход

Все правила ухода взаимосвязаны, и для успешного выращивания орхидеи нужно соблюдать их комплексно. Например, при высокой температуре воздуха растение следует чаще опрыскивать, а в период похолодания или пасмурности — уменьшить полив. Если орхидея не цветет, несмотря на нормальный рост, уменьшите азот и увеличьте дозу фосфора и калия в подкормках.

При соблюдении этих правил ваша орхидея будет радовать красивым цветением до трех месяцев, а через четыре месяца цветение повторится.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Последние материалы
Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
В Боровичах участники фестиваля "Крошево" сварили 200 литров щей
Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей
Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными
Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
Глава правления "Зенита" Медведев признался, что не видит ничего оскорбительного в словах Глушенкова
Учёные зафиксировали температурный рекорд в районе Фиджи
Как справиться с метеозависимостью: советы и рекомендации
Geophysical Research Letters: как Лондон может бороться с жарой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.