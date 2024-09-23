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Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить

Профессор Коломиец: способы стимуляции плодоношения
3:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Многие садоводы сталкиваются с тем, что молодые плодовые деревья не дают урожая. Проходят годы, а плодов всё нет. Я расскажу вам о проверенных методах, которые помогут вашим деревьям начать плодоносить.

Профессор Коломиец: способы стимуляции плодоношения
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Почему деревья не плодоносят

Прежде чем перейти к методам, важно понять причины отсутствия плодов. Одной из распространённых проблем является то, что деревья не дают новых побегов. Если растение не образует молодую поросль, оно концентрирует силы на росте и не торопится цвести и плодоносить. Поэтому ключевая задача — заставить дерево почувствовать необходимость воспроизводства.

Методы стимулирования плодоношения

Перетяжка

В мае выберите 3-4 скелетные ветви и туго перетяните их у основания проволокой, обмотав место перетяжки тканью, чтобы не повредить кору. Оставьте проволоку на 2 месяца, затем снимите. Не забывайте вовремя снять проволоку, иначе она врастёт в кору и может повредить дерево. Метод стимулирует плодоношение уже на следующий год и подходит для деревьев старше 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимите кору у основания скелетной ветки в виде кольца шириной не более 2 см. Переверните кору и прикрепите обратно с помощью плёнки. Через 2 месяца снимите обмотку. Этот метод замедляет питание ветки, стимулируя закладку плодовых почек. Имейте в виду, что кольцевание не подходит для косточковых культур, таких как вишня, абрикос, слива или черешня, так как они могут ослабнуть или погибнуть.

Изменение положения веток

В начале мая переведите ветви из вертикального в горизонтальное положение с помощью верёвки или распорок, оставив их до конца лета. Этот метод подходит для молодых деревьев до 2 лет и стимулирует плодоношение через 2-3 года. Не привязывайте верёвку за верхушки веток, чтобы не искривить их.

Прищипывание

Когда побеги достигнут 20-25 см, прищипните верхушки, оставив 2-3 листа. Это направит силы ветки на созревание новых почек, что ускорит цветение. Метод подходит для молодых деревьев, и плоды появятся через 2-3 года.

Метод Коломийца

Профессор Иван Афанасьевич Коломиец предлагает менее агрессивный способ — стимулирование плодоношения с помощью подкормок. Удобрения, такие как азофоска или нитрофоска, вносятся в следующих дозах: для однолетних деревьев — 1-1,5 горсти, для двухлетних — 1,5-2 горсти.

Подкормки проводятся в середине апреля, мае и в конце мая, распределяя удобрение равномерно вокруг ствола и заделывая его в почву. Метод стимулирует плодоношение даже у деревьев возрастом 1-2 года, и при регулярном применении урожайность только растёт.

Учитывайте, что во время усиленного питания плодовые деревья нуждаются в большом количестве влаги. Поливайте их раз в неделю, но обильно — по 1-2 ведра на дерево.

Применяя эти методы, вы сможете добиться урожая от ваших плодовых деревьев. Начинайте с более мягких способов, таких как прищипывание и подкормка, и только при необходимости переходите к более интенсивным, вроде перетяжки или кольцевания. В 90% случаев деревья начинают плодоносить.

Уточнения

Плод (лат. fructus, греч. καρπός) — конечный этап развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения; генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян. Плод образуется из завязи пестика, при этом в формировании плода могут принимать участие и другие части цветка — например, цветочная трубка, разросшееся цветоложе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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