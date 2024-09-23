Английский сад за пределами Англии: советы от лучших экспертов

Когда в прошлом году наша садовая мебель начала приходить в негодность, оказалось неожиданно сложно найти подходящую замену. Выбор зависит от стиля, стоимости, долговечности и простоты ухода. У нас нет места для хранения мебели в зимний период, и я не хочу накрывать её. Хочется наслаждаться зимним садом и пить кофе на свежем воздухе в солнечный день. Но это означает, что мебель может не прослужить долго.
Если вы планируете разместить мебель на крыше, балконе или в ветреном саду, стоит учитывать её вес. Лёгкие стулья и столы легко унесёт ветром, если их не закрепить.
Итак, вот ответы на самые популярные вопросы о выборе садовой мебели, а также фото лучших образцов, которые я видел в садах и на выставках в этом году.
Мы купили нашу мебель в конце лета. Это хорошее время для покупок — хотя выбор меньше, цены могут быть ниже. Если вы хотите сэкономить, присмотритесь к новогодним распродажам. Но для максимального выбора лучше начинать поиски ранней весной, когда появляются новые коллекции.
Какую садовую мебель выбрать? Есть шесть основных материалов на выбор: дерево, металл, ротанг, пластик, камень/каменные композиты и встроенные кресла или столы из твёрдых ландшафтных материалов.
Этот стиль любят во всем мире, но его сложно определить. Эксперты отмечают, что его ключевыми элементами являются широкие дорожки, большие бордюры с цветами, розы, топиарий для зимнего интереса, самосевные растения, газон и традиционная садовая мебель. Не обязательно, чтобы такой сад был в Англии — такие есть и за её пределами.
Среди экспертов, с которыми я говорил, — Амисия Олдфилд из садов Доддингтон Плейс, Том Браун главный садовник из садов Уэст-Дин и Стив Портер, глава отдела садов и ландшафта в Chatsworth.
Амисия Олдфилд считает, что главное в английском саду — это обилие цветов. Сады Доддингтон Плейс ломятся от цветов различных форм, оттенков и размеров. Розы здесь повсюду. В отличие от этого, в некоторых французских садах цветы встречаются реже.
Джофф Элфик, садовник-фрилансер, подкастер и эксперт по садовому дизайну, считает, что английский загородный сад — это широкие дорожки, глубокие бордюры с травой, сооружения, бассейны и щедро засаженные горшки. Сюда же можно добавить стеклянную теплицу, фруктовый сад и топиарии. По его мнению, английские сады могут быть где угодно — он видел такие даже в Чикаго.
Клэр Фоггетт, редактор журнала English Garden, добавляет, что стиль английского загородного сада традиционен и неподвластен времени. Здесь не гонятся за модой, создавая сады, которые кажутся частью ландшафта и имеют устоявшуюся атмосферу.
Том Браун, главный садовник колледжа Уэст-Дин, советует ограничить количество растений и сажать их группами. Он считает, что хороший английский загородный сад создаёт ощущение естественности и непринуждённости.
Традиционная мебель в английском загородном саду — это деревянные скамейки, кованое железо или мебель из проволоки. Современные элементы могут выглядеть неуместно. Лучше использовать восстановленный камень для мощения, а не новый и блестящий.
Мнения экспертов расходятся. Амиция Олдфилд считает, что экзотические растения не вписываются в традиционный английский сад. Однако Стив Портер, например, включил бы в него некоторые тропические виды, такие как рицинус и касторовое масло. Викторианские охотники за растениями привезли бы сюда также канны и банановые пальмы.
Для зимнего интереса можно добавить топиарии или перголы. Стив Портер отмечает, что в Chatsworth стиль английского загородного сада — это только один из слоев. В садах этого поместья также присутствуют элементы из разных эпох и стилей.
Английский загородный сад кажется естественным и непринуждённым, он полон цветов и традиционной мебели. Создайте основу с многолетними растениями и добавьте натуралистичные элементы. Главное — мягкость и ощущение устоявшегося ландшафта, который органично вписывается в окружающую среду.
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.
Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.