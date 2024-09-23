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Английский сад за пределами Англии: советы от лучших экспертов

Джофф Элфик: как отличить английский загородный сад от других стилей
4:59
Садоводство

Когда в прошлом году наша садовая мебель начала приходить в негодность, оказалось неожиданно сложно найти подходящую замену. Выбор зависит от стиля, стоимости, долговечности и простоты ухода. У нас нет места для хранения мебели в зимний период, и я не хочу накрывать её. Хочется наслаждаться зимним садом и пить кофе на свежем воздухе в солнечный день. Но это означает, что мебель может не прослужить долго.

Джофф Элфик: как отличить английский загородный сад от других стилей
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Если вы планируете разместить мебель на крыше, балконе или в ветреном саду, стоит учитывать её вес. Лёгкие стулья и столы легко унесёт ветром, если их не закрепить.

Итак, вот ответы на самые популярные вопросы о выборе садовой мебели, а также фото лучших образцов, которые я видел в садах и на выставках в этом году.

Когда покупать садовую мебель

Мы купили нашу мебель в конце лета. Это хорошее время для покупок — хотя выбор меньше, цены могут быть ниже. Если вы хотите сэкономить, присмотритесь к новогодним распродажам. Но для максимального выбора лучше начинать поиски ранней весной, когда появляются новые коллекции.

Какую садовую мебель выбрать? Есть шесть основных материалов на выбор: дерево, металл, ротанг, пластик, камень/каменные композиты и встроенные кресла или столы из твёрдых ландшафтных материалов.

Стиль английского загородного сада

Этот стиль любят во всем мире, но его сложно определить. Эксперты отмечают, что его ключевыми элементами являются широкие дорожки, большие бордюры с цветами, розы, топиарий для зимнего интереса, самосевные растения, газон и традиционная садовая мебель. Не обязательно, чтобы такой сад был в Англии — такие есть и за её пределами.

Среди экспертов, с которыми я говорил, — Амисия Олдфилд из садов Доддингтон Плейс, Том Браун главный садовник из садов Уэст-Дин и Стив Портер, глава отдела садов и ландшафта в Chatsworth.

Амисия Олдфилд считает, что главное в английском саду — это обилие цветов. Сады Доддингтон Плейс ломятся от цветов различных форм, оттенков и размеров. Розы здесь повсюду. В отличие от этого, в некоторых французских садах цветы встречаются реже.

Джофф Элфик, садовник-фрилансер, подкастер и эксперт по садовому дизайну, считает, что английский загородный сад — это широкие дорожки, глубокие бордюры с травой, сооружения, бассейны и щедро засаженные горшки. Сюда же можно добавить стеклянную теплицу, фруктовый сад и топиарии. По его мнению, английские сады могут быть где угодно — он видел такие даже в Чикаго.

Клэр Фоггетт, редактор журнала English Garden, добавляет, что стиль английского загородного сада традиционен и неподвластен времени. Здесь не гонятся за модой, создавая сады, которые кажутся частью ландшафта и имеют устоявшуюся атмосферу.

Том Браун, главный садовник колледжа Уэст-Дин, советует ограничить количество растений и сажать их группами. Он считает, что хороший английский загородный сад создаёт ощущение естественности и непринуждённости.

Садовая мебель и элементы дизайна

Традиционная мебель в английском загородном саду — это деревянные скамейки, кованое железо или мебель из проволоки. Современные элементы могут выглядеть неуместно. Лучше использовать восстановленный камень для мощения, а не новый и блестящий.

Выбор экзотических растений

Мнения экспертов расходятся. Амиция Олдфилд считает, что экзотические растения не вписываются в традиционный английский сад. Однако Стив Портер, например, включил бы в него некоторые тропические виды, такие как рицинус и касторовое масло. Викторианские охотники за растениями привезли бы сюда также канны и банановые пальмы.

Структура для зимнего интереса

Для зимнего интереса можно добавить топиарии или перголы. Стив Портер отмечает, что в Chatsworth стиль английского загородного сада — это только один из слоев. В садах этого поместья также присутствуют элементы из разных эпох и стилей.

Основные выводы

Английский загородный сад кажется естественным и непринуждённым, он полон цветов и традиционной мебели. Создайте основу с многолетними растениями и добавьте натуралистичные элементы. Главное — мягкость и ощущение устоявшегося ландшафта, который органично вписывается в окружающую среду.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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