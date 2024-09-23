Советы по обрезке деревьев: как обрезать и не навредить

Эксперт Уэйн Элвелл: лучшие методы обрезки деревьев для здорового сада

Перед обрезкой деревьев важно знать, как правильно за ними ухаживать, даже если вы доверите это специалисту. Обрезка — это не просто уменьшение размера дерева, и подходить к этому делу нужно с умом. Например, уменьшить высоту некоторых деревьев можно, а вот ширину — намного сложнее. А порой чрезмерная обрезка может привести к обратному эффекту — деревья начинают расти еще быстрее, что приводит к их загущению и ухудшению формы.

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У меня в саду, как и у многих садоводов, растут деревья разного типа и возраста. Два из них — вечнозеленые, и они стали слишком большими. Несколько лиственных деревьев требуют обрезки для сохранения формы и здоровья. Поэтому я пригласила специалистов для проверки и подрезки деревьев. Уэйн Элвелл, главный арборист, согласился поделиться ключевыми советами об уходе за деревьями.

Когда проводить обрезку деревьев?

Лучшим временем для обрезки большинства деревьев считается осень и зима, когда они находятся в состоянии покоя. Однако некоторые деревья, такие как черешня, лучше обрезать летом. Информацию о конкретных видах можно найти в Интернете, но часто приходится выбирать время для обрезки, исходя из возможностей.

Как уменьшить высоту дерева?

Уэйн объясняет, что подход к обрезке зависит от вида дерева и его роста. Например, берёзы не любят интенсивную обрезку, так как плохо восстанавливаются после неё. Здесь лучше проводить небольшую обрезку по всей кроне, чтобы не повредить дерево и не вызвать чрезмерный рост новых побегов, что может нарушить форму.

Для деревьев, которым обрезка верхушек не причиняет вреда, например, кипарис Лоусона или ликвидамбар, можно просто удалить несколько верхних метров прироста. Это позволит уменьшить высоту, не нарушив естественный вид.

Как обрезать хвойные деревья?

Обрезка хвойных деревьев требует особого подхода. Их высоту можно уменьшить, но вот с шириной ситуация сложнее. Большинство хвойных не восстановятся, если обрезать их за пределами живой листвы. Поэтому, чтобы контролировать размер хвойного дерева, необходима регулярная обрезка боковых ветвей.

Поддержание формы хвойных деревьев требует внимательного ухода, поскольку однажды выросшие ветви могут быть обрезаны только до определенного момента. Если вы обрежете слишком много, то рискуете оставить лишь голую коричневую древесину, которая уже не восстановится.

Поднятие кроны

Если вам нужно уменьшить воздействие большого дерева, например, хвойного, можно поднять его крону, обрезав нижние ветви. Этот метод известен как "поднятие кроны" или "поднятие юбки". Он позволяет создать больше света вокруг основания дерева, что благоприятно скажется на других растениях.

Обрезка других вечнозеленых деревьев

У нас есть старая магнолия грандифлора, которую мы не обрезали ни разу за 25 лет. Друг рекомендовал провести обрезку для придания ей формы, но Уэйн объяснил, что начинать формирующую обрезку нужно с молодого возраста. Если вы начнете обрезать дерево и придавать ему форму в первые годы жизни, то сможете поддерживать его в нужной форме. Однако с возрастом становится все сложнее добиться идеального результата.

Формирующая обрезка для молодых деревьев

Для молодых деревьев Уэйн рекомендует проводить формирующую обрезку. На ранних этапах важно создать хорошую форму, чтобы дерево развивалось правильно. Это предусматривает удаление ненужных веток и формирование структуры кроны. Удаление ненужных ветвей, пока дерево еще молодое, позволяет ранам быстрее заживать, не оставляя следов.

Как обрезать зрелые деревья?

Для зрелых деревьев, таких как моя робиния "Frisia", основная цель обрезки — создать более легкую крону или поднять её, чтобы обеспечить безопасность. Уэйн провел минимальное прореживание и удалил сухую древесину, не нарушив общий вид дерева. При работе с крупными деревьями важно не допустить чрезмерной обрезки, которая может привести к росту дополнительных побегов и испортить их форму.

Поиск хорошего специалиста по уходу за деревьями

Рекомендации друзей или знакомых — хороший способ найти квалифицированного арбориста. Квалифицированные специалисты умеют не только обращаться с оборудованием, но и знают, как правильно обрезать деревья. В Великобритании и по всему миру существуют ассоциации арборикультуристов, которые помогут найти профессионалов.

Стоимость услуг арбориста

Важно понимать, что качественная обрезка деревьев — это инвестиция. Специалисты по уходу за деревьями обладают высоким уровнем квалификации и используют дорогостоящее оборудование. Стоимость их услуг может варьироваться от нескольких сотен до тысяч фунтов или долларов, но правильный уход за деревьями окупается долгосрочной красотой и безопасностью вашего сада.

Уточнения

Обрезка деревьев — удаление при помощи режущих инструментов боковых ветвей садовых деревьев.

