Секреты экоудобрений: как хлеб и кофейная гуща делают чудеса в саду

Природные удобрения: безопасный способ улучшить качество урожая

5:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник стремится не просто вырастить обильный урожай, но и сделать это максимально экологично. В современных условиях, когда полки магазинов изобилуют различными химическими удобрениями, ускоряющими рост растений и повышающими их урожайность, всё больше людей задумывается о том, насколько безопасны эти вещества для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен, CC BY-SA 4.0

В этой связи возникает вопрос: как можно вырастить экологически чистые овощи и фрукты, используя доступные и натуральные средства? Давайте рассмотрим несколько простых, но эффективных способов подкормки растений, которые помогут сделать ваш огород экологически чистым.

Картофельные очистки

Картофельные очистки — удивительно полезное удобрение, которое многие недооценивают. Собирайте очистки в течение всей зимы: их можно заморозить на балконе или высушить. Весной привезите собранные очистки на огород и замочите их в воде так, чтобы вода покрывала содержимое на 2-3 пальца. Дайте настояться в течение 7-10 дней.

Получившееся пюре можно использовать для подкормки при посадке таких культур, как огурцы, дыни, тыквы, арбузы, кабачки, патиссоны, капуста и лук. В лунку при посадке добавьте небольшое количество этого пюре, затем слой земли, а затем растение.

Однако будьте осторожны: эту подкормку не следует использовать для чеснока, томатов, баклажан и всех паслёновых культур, поскольку картофель также относится к паслёновым и может передать им болезни. В сухом виде картофельные очистки можно прикопать на 10 см вглубь под кустами смородины и крыжовника. Крахмал из очисток делает ягоды слаще и крупнее, улучшая вкусовые качества плодов.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — это кладезь кальция, который улучшает плодородие почвы и её структуру. На 90% она состоит из карбоната кальция, но имеет другую кристаллическую структуру, чем мел или известь. Для лучшего взаимодействия с почвой скорлупу рекомендуется измельчить в очень мелкую фракцию — можно использовать мясорубку с мелким ситом. Получившийся порошок можно добавлять в почву или настаивать на воде для полива растений.

Настой из яичной скорлупы обладает специфическим резким запахом, но отлично подходит для полива комнатных растений. На огороде можно приготовить раствор из воды и яичных белков (на 10 литров воды 3-4 яичных белка, настаивать 4-5 дней). Такой раствор оживит даже самые хилые и вялые растения, прекрасно подходя для "реанимации" и подкормки как садовых, так и комнатных растений.

Спитый чай и кофейная гуща

Спитый чай и кофейная гуща — это ещё один простой и эффективный способ подкормки растений. Использованные пакетики чая, спитую заварку и кофейную гущу сушите и собирайте в течение зимы. Замоченные чайные пакетики можно разложить в лунки под посадку гороха, фасоли или моркови. Сухая спитая заварка полезна для перцев и томатов: просто насыпьте горсть в лунку при посадке. Также спитую заварку можно заварить ещё раз и полить ею компостный ящик — это ускорит разложение компоста.

Кофейную гущу можно рассыпать в бороздки под посадку моркови, чтобы отпугнуть морковную муху, которая проедает чёрные дыры на корнеплоде. Этот натуральный отпугиватель помогает защитить урожай от вредителей, не прибегая к химическим средствам.

Хлеб

Обычный хлеб может стать отличным удобрением для растений. Собирайте сухари, а на огороде наполните сухарями на 2/3 любую ёмкость и долейте оставшийся объём водой. Придавите сухари грузом и оставьте на 7-10 дней. Разбавьте полученный настой из расчёта 2 литра раствора на 8 литров воды и используйте для подкормки любых культур.

Особенно хорошо на такую подкормку реагируют пионы, но лучше использовать настой из ржаного хлеба. Ржаную подкормку также любят гортензии, азалии, примулы и другие растения, предпочитающие кислую среду. А вот для моркови нужен полив из настоя белого хлеба.

Луковая шелуха

Луковая шелуха пригодна не только для окраски яиц на Пасху, но и для подкормки растений. В сухом виде её можно класть при посадке многих растений, так как её запах отпугивает вредителей, таких как проволочник и колорадский жук. Настоем из луковой шелухи (2 горсти шелухи на 1 литр воды комнатной температуры, настаивать сутки) можно опрыскать пожелтевшие листья огурцов, кабачков и других бахчевых культур. Этот же настой помогает при появлении "чёрной ножки" у растений. Опрыскивайте растения и почву 2 раза в неделю для получения наилучшего эффекта.

Важно использовать шелуху только от здоровых луковиц, чтобы избежать передачи болезней растениям. Такие простые средства, которые можно найти на кухне, помогут вам вырастить здоровые и экологически чистые овощи и фрукты. Вы не только сэкономите на покупке химических удобрений, но и получите более вкусный и полезный урожай.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

