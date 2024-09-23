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Главные ошибки при осенней стрижке газона: как их избежать

Рекомендации по восстановлению газона в осенний период
3:58
Садоводство » Ландшафт

Осенний уход за газоном: подготовка к зиме и выбор удобрений Осенью трава растет медленнее, поэтому косить ее нужно реже и исключительно в сухую погоду. В сентябре начинается подготовка газона к зиме: подсев, аэрация, удобрение и мульчирование. Для подкормки лучше использовать пролонгированные и комплексные удобрения. Подробнее об осеннем уходе за газоном читайте в нашей статье.

Рекомендации по восстановлению газона в осенний период
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Стрижка газона

С наступлением осени рост травы замедляется из-за сокращения светового дня, поэтому газон стригут реже. Стричь траву следует только в сухую погоду, чтобы избежать повреждения. Лезвия газонокосилки лучше поднять на 1-2 см, оставив высоту травы 6-8 см, что обеспечит лучшее проникновение солнечного света.

Важно: последнюю стрижку газона нужно провести в конце октября или начале ноября, учитывая погодные условия в вашем регионе. Не забывайте убирать обрезки растений, чтобы избежать распространения вредителей и болезней.

Подкормка и удобрения

Осеннее удобрение газона необходимо для его восстановления после летних стрессов, укрепления перед зимой и поддержания здоровья. Для этого подойдут удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, которые стимулируют рост и укрепляют корневую систему, в то время как азот следует сократить до минимума.

Рекомендуемые варианты подкормки

  • Пролонгированные удобрения, вносимые с сентября до середины октября, обеспечат питание травы на весь осенний период.
  • Жидкие комплексные удобрения помогут срочно восстановить газон и укрепить его перед зимой. Их следует применять регулярно осенью.
  • Органические удобрения (компост, перегной) не только питают растения, но и улучшают структуру почвы. Однако будьте осторожны: состав таких удобрений может быть непредсказуемым.

Важно: после подкормки обязательно хорошо полить газон.

Полив газона

Необходимость полива осенью зависит от погодных условий. В теплую и сухую погоду (выше 20 ℃) газон следует поливать минимум два раза в месяц. Если же осень дождливая, полив можно сократить или вовсе прекратить, чтобы избежать переувлажнения и повреждения травы.

Аэрация газона

С течением времени почва становится плотной и накапливает растительные остатки, что замедляет рост газона. Аэрация — прокалывание почвы — улучшает доступ воды, воздуха и питательных веществ к корням, способствуя здоровому развитию газона. Для этого подойдут садовые вилы, сандалии для аэрации, катки с шипами или профессиональные аэраторы.

Посев и восстановление газона

Осенью можно засеять новые участки газона. В средней полосе России это лучше делать в конце октября, примерно за 30-40 дней до устойчивых холодов. В южных регионах посев можно начать в сентябре, чтобы трава успела окрепнуть до морозов.

Для восстановления поврежденных участков также рекомендуется подсев. Процедура проста: уменьшите полив, постригите траву, разрыхлите почву и внесите семена, а затем засыпьте компостом или торфом и полейте.

Мульчирование и защита от холодов

Мульчирование помогает выровнять поверхность почвы, сохранить влагу и защитить газон от морозов. Лучшее время для этой процедуры — конец сентября. Для мульчирования смешайте землю, песок и торф в пропорции 3:1:1 и рассыпьте смесь по газону.

Важно: не переусердствуйте с мульчированием, чтобы не вызвать выпревание или гниение травы.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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