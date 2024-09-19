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Безопасный огонь: пошаговая инструкция по разжиганию костра

От выбора места до завершения: 7 шагов к идеальному костру на даче
2:38
Садоводство » Советы

Приятные вечера на даче с друзьями, пикники на природе, ночные посиделки у костра — всё это является неотъемлемой частью дачного отдыха для многих. Но, чтобы такие моменты были не только приятными, но и безопасными, нужно знать, как правильно разжигать и обслуживать костёр.

От выбора места до завершения: 7 шагов к идеальному костру на даче
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Выбор места для костра

Первое, что нужно сделать — это выбрать подходящее место для костра. Оно должно находиться на открытом пространстве, вдали от деревьев, кустарников, строений и других легковоспламеняющихся материалов. Идеальным вариантом будет специально оборудованная площадка с выложенным по кругу камнями или металлическим ограждением.

Также важно, чтобы рядом с местом костра был источник воды на случай необходимости потушить огонь. Ведра с водой или подготовленный бочонок — необходимые атрибуты любого безопасного костра.

Подготовка материалов для разжигания

Для того, чтобы костер хорошо разгорелся и долго горел, нужно заранее подготовить различные виды горючих материалов:

  • Растопка — сухие веточки, щепки, бумага, парафин и т. п. Они должны легко воспламеняться и быстро разгораться.
  • Дрова — лучше всего использовать сухие, твердые породы деревьев (дуб, березу, ясень). Чурки нужно рубить примерно одного размера, чтобы они равномерно прогревались.
  • Уголь (если планируется жарить шашлыки или другие блюда). Лучше всего подойдет древесный уголь.

Все эти материалы необходимо разложить в костровище так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Правила безопасного разжигания костра

Непосредственно процесс разжигания включает несколько важных шагов:

  1. Сначала нужно сформировать "гнездо" из растопочных материалов и поджечь его.
  2. Когда "гнездо" хорошо разгорится, подкладывайте в центр небольшие сухие дрова, постепенно увеличивая их объем.
  3. Следите, чтобы костер не слишком быстро разгорался и не выходил за пределы подготовленной площадки.
  4. Ни в коем случае нельзя использовать для разжигания легковоспламеняющиеся жидкости — это очень опасно!

Завершение и тушение костра

Перед тем, как покинуть место костра, его нужно тщательно потушить. Для этого:

  1. Дождитесь, пока огонь полностью прогорит и останется только зола.
  2. Аккуратно разгребите угли и залейте их водой до полного затухания.
  3. Убедитесь, что в месте костра нет тлеющих остатков.

Уточнения

Костёр — огонь, разведённый на открытом воздухе.
Представляет собой горящие материалы: дрова, хворост и другие, сложенные особым образом. Может носить ритуальное и пропагандистское (например пионерский костёр) значение. В утилитарных целях используется для освещения и обогрева, приготовления пищи, отпугивания диких животных, для технологических процессов (изготовление угля, обжиг керамики и так далее), для уничтожения мусора, а также содержит никотиновую зависимость.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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