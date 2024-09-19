Безопасный огонь: пошаговая инструкция по разжиганию костра

От выбора места до завершения: 7 шагов к идеальному костру на даче

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Приятные вечера на даче с друзьями, пикники на природе, ночные посиделки у костра — всё это является неотъемлемой частью дачного отдыха для многих. Но, чтобы такие моменты были не только приятными, но и безопасными, нужно знать, как правильно разжигать и обслуживать костёр.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Выбор места для костра

Первое, что нужно сделать — это выбрать подходящее место для костра. Оно должно находиться на открытом пространстве, вдали от деревьев, кустарников, строений и других легковоспламеняющихся материалов. Идеальным вариантом будет специально оборудованная площадка с выложенным по кругу камнями или металлическим ограждением.

Также важно, чтобы рядом с местом костра был источник воды на случай необходимости потушить огонь. Ведра с водой или подготовленный бочонок — необходимые атрибуты любого безопасного костра.

Подготовка материалов для разжигания

Для того, чтобы костер хорошо разгорелся и долго горел, нужно заранее подготовить различные виды горючих материалов:

Растопка — сухие веточки, щепки, бумага, парафин и т. п. Они должны легко воспламеняться и быстро разгораться.

Дрова — лучше всего использовать сухие, твердые породы деревьев (дуб, березу, ясень). Чурки нужно рубить примерно одного размера, чтобы они равномерно прогревались.

Уголь (если планируется жарить шашлыки или другие блюда). Лучше всего подойдет древесный уголь.

Все эти материалы необходимо разложить в костровище так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Правила безопасного разжигания костра

Непосредственно процесс разжигания включает несколько важных шагов:

Сначала нужно сформировать "гнездо" из растопочных материалов и поджечь его. Когда "гнездо" хорошо разгорится, подкладывайте в центр небольшие сухие дрова, постепенно увеличивая их объем. Следите, чтобы костер не слишком быстро разгорался и не выходил за пределы подготовленной площадки. Ни в коем случае нельзя использовать для разжигания легковоспламеняющиеся жидкости — это очень опасно!

Завершение и тушение костра

Перед тем, как покинуть место костра, его нужно тщательно потушить. Для этого:

Дождитесь, пока огонь полностью прогорит и останется только зола. Аккуратно разгребите угли и залейте их водой до полного затухания. Убедитесь, что в месте костра нет тлеющих остатков.

Уточнения

Костёр — огонь, разведённый на открытом воздухе.

Представляет собой горящие материалы: дрова, хворост и другие, сложенные особым образом. Может носить ритуальное и пропагандистское (например пионерский костёр) значение. В утилитарных целях используется для освещения и обогрева, приготовления пищи, отпугивания диких животных, для технологических процессов (изготовление угля, обжиг керамики и так далее), для уничтожения мусора, а также содержит никотиновую зависимость.

