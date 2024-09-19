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Как правильно выбирать и заготавливать шиповник

Настоящий суперфуд или опасный самозванец? Как отличить съедобные виды шиповника
2:44
Садоводство » Советы

Неудивительно, что шиповник так популярен у садоводов и дачников — ведь это не только красивый, но и чрезвычайно полезный кустарник. Плоды шиповника богаты витамином С, а также содержат массу других ценных для здоровья веществ. Именно поэтому многие стремятся собрать как можно больше этих ярких ягод.

Настоящий суперфуд или опасный самозванец? Как отличить съедобные виды шиповника
Фото: commons.wikimedia.org by Walter Siegmund (talk), CC0

Однако следует помнить, что не все разновидности шиповника одинаково безопасны и полезны. Некоторые из них могут быть даже вредны для здоровья. Так какие же виды шиповника можно собирать, а от каких лучше держаться подальше?

Съедобные виды шиповника

К счастью, большинство видов шиповника, растущих в наших широтах, являются съедобными и полезными для человека. Самыми известными и распространёнными среди них считаются:

  • Роза иглистая (Шиповник колючий) — одно из самых распространённых в России растений этого рода. Ее плоды, так называемые "розовые ягоды", богаты витамином С, провитамином А, дубильными веществами и другими полезными компонентами.
  • Роза собачья — ещё один широко известный вид шиповника. Ягоды этого растения тоже высоко ценятся за свои целебные свойства.
  • Роза морщинистая — распространённый декоративный кустарник, плоды которого также являются съедобными и полезными.

Эти и другие "съедобные" виды шиповника можно свободно собирать, сушить и использовать в качестве ценного лекарственного сырья или добавлять в пищу.

Осторожно: ядовитые виды!

Но есть и такие представители рода роз, которые категорически не стоит употреблять в пищу. К их числу относится, например, Роза собачья (Rosa canina) — очень похожая на съедобные виды, но обладающая ядовитыми свойствами.

Отличить ядовитые виды шиповника можно по более мелким, удлинённой формы плодам, а также по наличию характерных шипов на стеблях.

Поэтому, если вы решили заготовить ягоды шиповника, обязательно проконсультируйтесь со специалистами и внимательно изучите особенности каждого растения. Не стоит рисковать своим здоровьем ради сбора неизвестных ягод.

Правила безопасного сбора шиповника

Помимо правильного определения вида, есть и другие важные правила, которых стоит придерживаться при сборе шиповника:

  • Собирайте только зрелые, яркие ягоды. Не трогайте недозрелые плоды.
  • Надевайте перчатки, чтобы избежать порезов о колючки.
  • Тщательно промывайте собранные ягоды перед использованием.
  • Не собирайте ягоды вблизи оживлённых дорог и промышленных зон.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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