Неудивительно, что шиповник так популярен у садоводов и дачников — ведь это не только красивый, но и чрезвычайно полезный кустарник. Плоды шиповника богаты витамином С, а также содержат массу других ценных для здоровья веществ. Именно поэтому многие стремятся собрать как можно больше этих ярких ягод.
Однако следует помнить, что не все разновидности шиповника одинаково безопасны и полезны. Некоторые из них могут быть даже вредны для здоровья. Так какие же виды шиповника можно собирать, а от каких лучше держаться подальше?
К счастью, большинство видов шиповника, растущих в наших широтах, являются съедобными и полезными для человека. Самыми известными и распространёнными среди них считаются:
Эти и другие "съедобные" виды шиповника можно свободно собирать, сушить и использовать в качестве ценного лекарственного сырья или добавлять в пищу.
Но есть и такие представители рода роз, которые категорически не стоит употреблять в пищу. К их числу относится, например, Роза собачья (Rosa canina) — очень похожая на съедобные виды, но обладающая ядовитыми свойствами.
Отличить ядовитые виды шиповника можно по более мелким, удлинённой формы плодам, а также по наличию характерных шипов на стеблях.
Поэтому, если вы решили заготовить ягоды шиповника, обязательно проконсультируйтесь со специалистами и внимательно изучите особенности каждого растения. Не стоит рисковать своим здоровьем ради сбора неизвестных ягод.
Помимо правильного определения вида, есть и другие важные правила, которых стоит придерживаться при сборе шиповника:
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.