Ошибки при посадке озимого чеснока, которые совершают даже опытные огородники

Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чеснок — неприхотливая культура, которая активно используется огородниками благодаря простоте выращивания. Один из популярных методов — посадка чеснока под зиму. Это позволяет не только сэкономить время весной, но и получить более ранний урожай.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Яровой и озимый чеснок

Существует два типа чеснока: яровой и озимый. Яровой сажают весной, и он отличается мелкими зубчиками, но зато дольше хранится. Озимый чеснок, который высаживают осенью, имеет крупные зубчики с розовато-фиолетовым оттенком и более острый вкус. Однако срок его хранения ограничен 6 месяцами.

Когда сажать озимый чеснок

Ключевая задача при посадке озимого чеснока — дать ему время укорениться до наступления холодов, но при этом не допустить, чтобы растение пустило стрелки. Привязываться к конкретным датам не имеет смысла, так как сроки зависят от региона и погодных условий. Оптимальным временем считается 2-3 недели до стабильных заморозков. Еще один важный ориентир — температура почвы: она должна быть около 14-15°C на глубине 10 см.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

