Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В премиальных новостройках Москвы продажи жилья на этапе котлована увеличились в два раза
Круглое лицо и короткая стрижка: опасное сочетание или миф
Как приготовить икру из лесных грибов
Психотерапевт Никитина посоветовала в каждый приём пищи осенью есть белок
В Магаданской области создадут маршруты морских прогулок
ВСУ развернутся в Курской области начнут отступать и погибнут
Врач: поедание земли смертельно опасно для человека
Как получить идеально ровные кусочки филе сельди
Маска-пилинг для лица с овсянкой, мёдом и кефиром

Ошибки при посадке озимого чеснока, которые совершают даже опытные огородники

Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке
1:16
Садоводство

Чеснок — неприхотливая культура, которая активно используется огородниками благодаря простоте выращивания. Один из популярных методов — посадка чеснока под зиму. Это позволяет не только сэкономить время весной, но и получить более ранний урожай.

Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Яровой и озимый чеснок

Существует два типа чеснока: яровой и озимый. Яровой сажают весной, и он отличается мелкими зубчиками, но зато дольше хранится. Озимый чеснок, который высаживают осенью, имеет крупные зубчики с розовато-фиолетовым оттенком и более острый вкус. Однако срок его хранения ограничен 6 месяцами.

Когда сажать озимый чеснок

Ключевая задача при посадке озимого чеснока — дать ему время укорениться до наступления холодов, но при этом не допустить, чтобы растение пустило стрелки. Привязываться к конкретным датам не имеет смысла, так как сроки зависят от региона и погодных условий. Оптимальным временем считается 2-3 недели до стабильных заморозков. Еще один важный ориентир — температура почвы: она должна быть около 14-15°C на глубине 10 см.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Как использовать бархатцы после цветения
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Последние материалы
Туристы и местные жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками в Геленджике
Как сделать самодельный ароматизатор для авто: пошаговая инструкция
Экономист отметил положительный эффект кадрового дефицита
Как беспорядок в спальне влияет на ваш сон
Замминистра Евгения Котова: мужчины живут меньше из-за пристрастия к алкоголю
Готовим янтарное тыквенное варенье с лимоном
Гинеколог Ножницева: постоянный стресс препятствует наступлению беременности
Загитова представит новое шоу "Алые паруса"
Россия с умом распоряжается своим золотым запасов, в отличие от США
Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.