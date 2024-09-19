Сроки сбора тыквы: как не упустить момент и что будет, если вы опоздаете

Как хранить тыкву до весны: рекомендации специалистов

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Созревание тыквы можно определить по нескольким явным признакам, и даже если убрать плод раньше, он дозреет при комнатной температуре. Важно понимать, что основной период сбора урожая приходится на вторую половину сентября, но главное — не допустить наступления первых заморозков, которые могут повредить плоды.

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Среди внешних признаков созревания тыквы выделяют изменение цвета кожуры и засыхание плодоножки. Еще один важный индикатор — это затвердевшая кожица плода. Чтобы тыква долго хранилась, необходимо оставить на плоде 5-7 см плодоножки, так как этот "хвостик" защищает от болезней и продлевает срок хранения. Без плодоножки тыквы быстро портятся, поэтому их не следует оставлять на длительное хранение.

Перед тем как убрать тыквы на зиму, их нужно 8-10 дней выдерживать на солнце, чтобы зажили небольшие повреждения кожицы, которые можно обработать зеленкой. Лучше всего хранятся крупноплодные сорта тыкв благодаря их толстой и прочной кожуре.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом "тыква" в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

