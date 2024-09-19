Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как хранить тыкву до весны: рекомендации специалистов
Как обновить ванную комнату с минимальными затратами
Почему важно следить за состоянием масла в автоматической коробке передач
Эксперт рассказал о спросе на российский газ в Европе
Погибшего мотогонщика посмертно признают чемпионом Италии
В какой последовательности добавлять капусту и картофель в щи
В Таиланде появилась версия Госуслуг, адаптированная для нужд туристов
Профессор Сорокина: в России не наблюдается спада экономики
Бережный уход за лицом: что делать и чего избегать

5 типичных ошибок при уходе за клубникой осенью: как не навредить растению

Эффективные методы ухода за клубникой осенью
1:05
Садоводство

Для правильного ухода за клубникой в сентябре необходимо соблюдать несколько ключевых шагов. Прежде всего, это обрезка, но важно помнить о мере: нужно удалять только больные, засохшие и поврежденные листья, чтобы не оставить растение без листвы совсем.

Эффективные методы ухода за клубникой осенью
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Подкормка осенью проводится дважды — в сентябре и перед первыми заморозками в октябре, но запрещается использовать азотные удобрения для второй подкормки.

Еще один важный шаг — это обработка от болезней и вредителей. Перед этим клубнику обязательно нужно прополоть. Для защиты от грибковых заболеваний рекомендуются препараты "Нитрофен" и "Топаз", от серой плесени — "Хорус", а для борьбы с вредителями — "Актара" и "Актеллик".

Не стоит забывать и о мульчировании: старую мульчу нужно убрать и сжечь перед обработкой, а новый слой укладывать при первых заморозках.

Наконец, не следует пренебрегать поливом — если погода сухая, клубнику нужно поливать каждую неделю.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев Система РЭБ "Тетраэдр". Российский глушитель дронов нового поколения Дмитрий Плотников
Как использовать бархатцы после цветения
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Последние материалы
В какой последовательности добавлять капусту и картофель в щи
В Таиланде появилась версия Госуслуг, адаптированная для нужд туристов
Профессор Сорокина: в России не наблюдается спада экономики
Бережный уход за лицом: что делать и чего избегать
Эффективные методы ухода за клубникой осенью
Диетолог назвала рисовую кашу на молоке энергетической бомбой
Почему важно проверять документы при покупке авто у перекупа
Учёные нашли золотистых стафилококков в носу у вейперов
Для засолки нужно выбирать только позднюю капусту
На Камчатке огромный медведь попал на видео при попытке перелезть через забор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.