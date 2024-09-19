Для правильного ухода за клубникой в сентябре необходимо соблюдать несколько ключевых шагов. Прежде всего, это обрезка, но важно помнить о мере: нужно удалять только больные, засохшие и поврежденные листья, чтобы не оставить растение без листвы совсем.
Подкормка осенью проводится дважды — в сентябре и перед первыми заморозками в октябре, но запрещается использовать азотные удобрения для второй подкормки.
Еще один важный шаг — это обработка от болезней и вредителей. Перед этим клубнику обязательно нужно прополоть. Для защиты от грибковых заболеваний рекомендуются препараты "Нитрофен" и "Топаз", от серой плесени — "Хорус", а для борьбы с вредителями — "Актара" и "Актеллик".
Не стоит забывать и о мульчировании: старую мульчу нужно убрать и сжечь перед обработкой, а новый слой укладывать при первых заморозках.
Наконец, не следует пренебрегать поливом — если погода сухая, клубнику нужно поливать каждую неделю.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.