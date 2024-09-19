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Вы используете соду неправильно! Что важно знать при подкормке томатов

Можно ли поливать помидоры пищевой содой
1:11
Садоводство

Пищевая сода известна не только как кулинарный ингредиент, но и как полезное средство для ухода за огородными культурами, в том числе и за томатами. Она помогает стимулировать их рост и защищает от заболеваний.

Можно ли поливать помидоры пищевой содой
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Как подкармливать томаты содой?

Подкормка томатов содой полезна в период активного роста и после появления завязей. Для этого необходимо приготовить раствор: в период активного роста используется 100 граммов соды на 10 литров воды, а после образования завязей концентрацию увеличивают до 400 граммов соды на то же количество воды. Полив осуществляется раз в неделю. Однако важно не переусердствовать, так как сода ощелачивает почву, что может негативно сказаться на её состоянии.

Защита от мучнистой росы

Кроме того, сода эффективно борется с мучнистой росой на помидорах. Для приготовления раствора для опрыскивания потребуется 10 литров воды, 4 столовые ложки соды и 40 граммов жидкого мыла. Этот состав наносят на листья томатов для предотвращения распространения болезни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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