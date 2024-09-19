Не все удобрения полезны! Узнайте, какие растения не переносят золу

Какие растения нельзя подкармливать золой

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола продолжает оставаться популярным органическим удобрением среди дачников благодаря своей эффективности и доступности. Однако, несмотря на её многочисленные полезные свойства, зола подходит не для всех растений. В некоторых случаях её использование может привести к нежелательным последствиям.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Какие овощи нельзя удобрять золой?

Зола не подходит для таких огородных культур, как арбузы, редис и щавель. Эти растения предпочитают кислую почву, а зола, снижая её кислотность, может навредить их росту и развитию.

Зола в цветнике

При использовании золы в цветнике необходимо помнить, что декоративные растения, такие как рододендроны, гортензии, азалии, вереск, папоротники и ландыши, тоже не переносят её воздействие. Эти растения, известные как ацидофилы, лучше всего растут в кислой почве, и добавление золы может быть для них вредным.

Как правильно использовать золу?

Если растения, которые вы планируете удобрять, не относятся к тем, кто не переносит золу, важно также учесть несколько правил её применения. Во-первых, зола должна храниться в сухом месте, так как при намокании теряет свои полезные свойства. Во-вторых, не следует смешивать её с другими органическими удобрениями, такими как навоз или птичий помет, так как это снижает содержание азота.

Наконец, не стоит вносить золу одновременно с суперфосфатом или доломитом, поскольку это может затруднить усвоение фосфора и изменить кислотность почвы, что негативно скажется на растениях.

Уточнения

Золá — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

