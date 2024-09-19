Не выбрасывайте это на кухне! Простое средство для защиты сада от вредителей

Как спасти морковь от вредителей

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод рано или поздно сталкивается с проблемой борьбы с вредителями и болезнями на своих участках. В поисках экологически безопасных средств защиты многие обращаются к природным ресурсам, одним из которых является чесночная шелуха.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Чем полезна чесночная шелуха?

Чесночная шелуха обладает выраженными антибактериальными и фунгицидными свойствами. Если не выбрасывать этот природный материал, а собирать его и использовать для обработки растений, можно значительно улучшить их защиту без дополнительных финансовых затрат.

Как приготовить чесночный настой?

Для приготовления настоя необходимо наполнить ведро чесночной шелухой и залить её водой. Важно, чтобы шелуха была полностью покрыта жидкостью. Обычная пропорция – 1 часть шелухи на 10 частей воды. После этого оставьте емкость в темном месте при комнатной температуре на неделю. Примерно через 7 дней появятся первые признаки брожения – пузырьки на поверхности и характерный запах.

Когда эти признаки станут заметными, раствор нужно тщательно перемешать и оставить до полного завершения брожения, что обычно занимает от нескольких часов до суток. После этого чесночный настой готов к использованию. Этот натуральный раствор поможет защитить грядки от морковной моли, грибковых заболеваний и других вредителей.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом "морковь" подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

