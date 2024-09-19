Как бороться с колорадскими жуками

Наденьте перчатки и вручную сорвите жуков и их личинок с ваших картофельных растений. Опустите их в раствор мыльной воды.
Приготовьте смесь из масла нима и воды и распылите ее на картофельные растения. Масло нима является натуральным средством от насекомых.
Присыпьте вокруг растений картофеля диатомовую землю. Этот натуральный порошок повреждает внешнюю оболочку жуков, помогая контролировать их популяцию.
Посадите рядом с картофелем отпугивающие травы, такие как базилик или кориандр. Они могут отпугнуть колорадских жуков.
Внедрите в свой сад естественных хищников, таких как божьи коровки или осы. Они помогают контролировать популяцию жуков.
Избегайте посадки картофеля на одном и том же участке каждый год. Севооборот может нарушить жизненный цикл жуков.
Регулярно осматривайте свои картофельные растения на наличие каких-либо признаков колорадских жуков. Раннее выявление может предотвратить большое заражение.
Очистите территорию вокруг ваших картофельных растений от сорняков. Сорняки могут привлекать и обеспечивать укрытие для жуков.
Создайте смесь чеснока или перца чили с водой и распылите ее на свои растения. Жуки часто избегают этих сильных ароматов.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.