Как бороться с колорадскими жуками

Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ручной отбор

Наденьте перчатки и вручную сорвите жуков и их личинок с ваших картофельных растений. Опустите их в раствор мыльной воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Adámozphoto, CC BY-SA 4.0

Масляный спрей с нимом

Приготовьте смесь из масла нима и воды и распылите ее на картофельные растения. Масло нима является натуральным средством от насекомых.

Диатомовая земля

Присыпьте вокруг растений картофеля диатомовую землю. Этот натуральный порошок повреждает внешнюю оболочку жуков, помогая контролировать их популяцию.

Растения-компаньоны

Посадите рядом с картофелем отпугивающие травы, такие как базилик или кориандр. Они могут отпугнуть колорадских жуков.

Полезные насекомые

Внедрите в свой сад естественных хищников, таких как божьи коровки или осы. Они помогают контролировать популяцию жуков.

Картофельный севооборот

Избегайте посадки картофеля на одном и том же участке каждый год. Севооборот может нарушить жизненный цикл жуков.

Раннее выявление

Регулярно осматривайте свои картофельные растения на наличие каких-либо признаков колорадских жуков. Раннее выявление может предотвратить большое заражение.

Удаление сорняков

Очистите территорию вокруг ваших картофельных растений от сорняков. Сорняки могут привлекать и обеспечивать укрытие для жуков.

Натуральные репелленты

Создайте смесь чеснока или перца чили с водой и распылите ее на свои растения. Жуки часто избегают этих сильных ароматов.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

