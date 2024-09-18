Как использовать бархатцы после цветения

Не выбрасывайте бархатцы после цветения! Узнайте, как они могут помочь вашему саду

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы — это не только красивые и ароматные цветы, которые радуют глаз всё лето до самой осени. После окончания их цветения они могут стать настоящей находкой для садоводов. Вместо того чтобы выбрасывать засохшие растения, стоит задуматься о том, как они могут помочь вашему саду.

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Во-первых, бархатцы значительно повышают плодородие почвы. Их фитонциды, содержащиеся во всех частях растения, эффективно отпугивают вредителей, таких как луковая и морковная муха, а также капустная белянка. Это делает бархатцы отличным защитником для других культур.

После цветения не спешите убирать бархатцы. Их можно измельчить и разложить по грядкам или перекопать с землёй. Это обогатит почву азотом, калием и фосфором, улучшая её структуру и делая более рыхлой и плодородной. Кроме того, заделка бархатцев в почву помогает отпугивать кротов.

Если у вас есть клубника, страдающая от вредителей, таких как долгоносик или нематода, просто добавьте измельченные бархатцы в грядки с клубникой. Это не только защитит растения, но и улучшит их рост.

Не забывайте о компосте! Бархатцы отлично подходят для компостной кучи, обогащая её полезными веществами.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.



По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

