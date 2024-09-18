Идеальная тыква на зиму: секреты уборки и хранения урожая

Многие огородники с нетерпением ждут сбора урожая тыквы - одного из самых популярных осенних овощей. Однако важно не только вырастить хороший урожай, но и правильно подготовить овощи к длительному хранению. Когда же лучше убирать тыквы и как это сделать?
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Определяем оптимальные сроки уборки
Сроки уборки тыкв зависят от нескольких факторов:
Сортовые особенности. Ранние сорта готовы к уборке уже в сентябре, поздние - в октябре-ноябре.
Степень зрелости. Тыква считается зрелой, когда ее кожура становится твердой и приобретает характерный для сорта окрас.
Климатические условия региона. В южных регионах тыквы обычно убирают раньше, чем на севере.
Как правило, оптимальные сроки уборки приходятся на середину-конец сентября. Если ночные заморозки в вашем регионе начинаются раньше, стоит убирать тыквы чуть раньше.
Подготовка тыкв к длительному хранению
После сбора урожая тыквы нужно правильно подготовить к длительному хранению. Для этого необходимо:
Просушить плоды. Тыквы необходимо выдержать на солнце или в хорошо проветриваемом помещении в течение 10-14 дней. Это поможет подсушить кожуру и укрепить ее.
Удалить повреждения. Перед закладкой на хранение тщательно осмотрите тыквы и удалите все поврежденные, надломленные или подгнившие экземпляры.
Выбрать подходящее место для хранения. Идеальная температура для тыкв - от +10 до +15°C при влажности воздуха 60-70%. Хранить их можно в погребах, подвалах, прохладных кладовых.
Обеспечить правильное размещение. Укладывайте тыквы на боку, не допуская их соприкосновения друг с другом. Это предотвратит развитие гнили.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.