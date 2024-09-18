Готовим клубнику к зиме: ключевые сентябрьские работы на грядке

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Она требует особого внимания и ухода на протяжении всего сезона, и сентябрь - не исключение. В этот период необходимо заняться подготовкой клубничных грядок к зимовке.
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Обрезка ботвы и усов
Одной из главных задач в сентябре является обрезка ботвы и усов у клубники. Эту процедуру необходимо провести в два этапа:
Обрезка старых листьев. Все поврежденные, пожелтевшие и высохшие листья клубники нужно аккуратно срезать секатором или ножницами. Это предотвратит распространение грибковых и бактериальных заболеваний растений.
Удаление усов. Отросшие за сезон усы клубники также подлежат удалению. Их нужно обрезать как можно ближе к основанию куста, чтобы растение направило все свои силы на формирование новых цветочных почек.
Подкормка клубники
Помимо обрезки, в сентябре клубника нуждается в дополнительном питании. Лучшими подкормками будут:
Органические удобрения (компост, перегной, куриный помет). Они обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру.
Минеральные комплексные удобрения, богатые фосфором и калием. Они способствуют формированию цветочных почек и накоплению питательных веществ в корневой системе.
Подкармливать клубнику необходимо под корень, равномерно распределяя удобрения по всей площади грядки.
Мульчирование и рыхление
Завершающим этапом осенних работ в клубничнике станут следующие мероприятия:
Мульчирование. Приствольный круг следует укрыть слоем органической мульчи (солома, опилки, сухие листья) толщиной 5-10 см. Это защитит корни от промерзания.
Рыхление почвы. Для улучшения воздухообмена и предотвращения образования корки, грядки необходимо регулярно рыхлить.