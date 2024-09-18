Готовим клубнику к зиме: ключевые сентябрьские работы на грядке

Секреты успешной подготовки клубники к зиме: что нужно сделать в сентябре?

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Она требует особого внимания и ухода на протяжении всего сезона, и сентябрь - не исключение. В этот период необходимо заняться подготовкой клубничных грядок к зимовке.

Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

Обрезка ботвы и усов

Одной из главных задач в сентябре является обрезка ботвы и усов у клубники. Эту процедуру необходимо провести в два этапа:

Обрезка старых листьев. Все поврежденные, пожелтевшие и высохшие листья клубники нужно аккуратно срезать секатором или ножницами. Это предотвратит распространение грибковых и бактериальных заболеваний растений. Удаление усов. Отросшие за сезон усы клубники также подлежат удалению. Их нужно обрезать как можно ближе к основанию куста, чтобы растение направило все свои силы на формирование новых цветочных почек.

Подкормка клубники

Помимо обрезки, в сентябре клубника нуждается в дополнительном питании. Лучшими подкормками будут:

Органические удобрения (компост, перегной, куриный помет). Они обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру. Минеральные комплексные удобрения, богатые фосфором и калием. Они способствуют формированию цветочных почек и накоплению питательных веществ в корневой системе.

Подкармливать клубнику необходимо под корень, равномерно распределяя удобрения по всей площади грядки.

Мульчирование и рыхление

Завершающим этапом осенних работ в клубничнике станут следующие мероприятия: