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Готовим клубнику к зиме: ключевые сентябрьские работы на грядке

Секреты успешной подготовки клубники к зиме: что нужно сделать в сентябре?
2:06
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Она требует особого внимания и ухода на протяжении всего сезона, и сентябрь - не исключение. В этот период необходимо заняться подготовкой клубничных грядок к зимовке.

Секреты успешной подготовки клубники к зиме: что нужно сделать в сентябре?
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

Обрезка ботвы и усов

Одной из главных задач в сентябре является обрезка ботвы и усов у клубники. Эту процедуру необходимо провести в два этапа:

  1. Обрезка старых листьев. Все поврежденные, пожелтевшие и высохшие листья клубники нужно аккуратно срезать секатором или ножницами. Это предотвратит распространение грибковых и бактериальных заболеваний растений.
  2. Удаление усов. Отросшие за сезон усы клубники также подлежат удалению. Их нужно обрезать как можно ближе к основанию куста, чтобы растение направило все свои силы на формирование новых цветочных почек.

Подкормка клубники

Помимо обрезки, в сентябре клубника нуждается в дополнительном питании. Лучшими подкормками будут:

  1. Органические удобрения (компост, перегной, куриный помет). Они обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру.
  2. Минеральные комплексные удобрения, богатые фосфором и калием. Они способствуют формированию цветочных почек и накоплению питательных веществ в корневой системе.

Подкармливать клубнику необходимо под корень, равномерно распределяя удобрения по всей площади грядки. 

Мульчирование и рыхление

Завершающим этапом осенних работ в клубничнике станут следующие мероприятия:

  1. Мульчирование. Приствольный круг следует укрыть слоем органической мульчи (солома, опилки, сухие листья) толщиной 5-10 см. Это защитит корни от промерзания.
  2. Рыхление почвы. Для улучшения воздухообмена и предотвращения образования корки, грядки необходимо регулярно рыхлить.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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