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Секреты садоводства: идеальный шиповник для вашего участка

Полезные свойства шиповника: от витаминов до декора
4:25
Садоводство

Хотите украсить свой участок ароматным кустом шиповника, который будет не только красив, но и полезен? В этом материале мы расскажем о лучших съедобных сортах, а также предложим варианты для ценителей садовой эстетики.

Полезные свойства шиповника: от витаминов до декора
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), CC0

Его цветы столь же декоративны и ароматны, как у капризной розы. Плоды шиповника насыщены витаминами (С, В, А, К1, Р), пектином, флавоноидами и органическими кислотами. Витамина С в шиповнике в 50 раз больше, чем в лимонах, и из него получается отличное варенье! Кроме того, шиповник может служить живой изгородью, защищая ваш участок от незваных гостей. Уход за ним минимален: достаточно поливать в засуху, периодически подкармливать и обрезать.

Однако не все виды шиповника съедобны. Есть декоративные сорта, плоды которых практически бесполезны, так что важно разбираться в многообразии.

Съедобные виды шиповника

Большинство съедобных сортов происходит от четырех основных видов, которые делятся на две группы по размеру плодов: крупноплодные (более 4 г) и мелкоплодные (до 4 г). Первые чаще используют для варенья, вторые — для сушки. Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Шиповник даурский (Rosa davurica)

Этот среднерослый кустарник растет преимущественно в Приморье и Восточной Сибири. Его цветы распускаются в июне-июле, имеют ароматный темно-розовый окрас. Ярко-красные плоды содержат много витамина С и дубильных веществ, активно применяются в медицинских целях, особенно для укрепления иммунной системы. Кроме того, этот вид часто высаживают рядом с пасеками, так как он привлекает пчел.

Шиповник майский (Rosa majalis)

Это обильно цветущее растение высотой 1,5-2 м, которое можно встретить в садах, парках и на лесных опушках. Цветет с конца весны до июля, а к концу лета появляются небольшие мясистые ягоды оранжевого или алого цвета. Коричный шиповник — самый витаминный вид, содержащий в своем составе множество полезных веществ.

Шиповник морщинистый (Rosa rugosa)

Этот древний вид шиповника культивируется уже сотни лет. Он известен своими крупными округлыми плодами ярко-красного цвета и морщинистыми листьями. Шиповник морщинистый отлично подходит для создания живых изгородей и может использоваться для приготовления варенья и настоек.

Шиповник сизый (Rosa glauca)

Вырастает до 3 м в высоту и славится своей декоративностью. Его молодые листья имеют темно-бордовый цвет, который со временем становится сизо-зеленым. Цветет в июне и июле, формируя россыпь небольших розовых цветков. Плоды этого вида также могут использоваться для поддержания иммунитета.

Декоративные виды шиповника

Если вас больше интересуют декоративные качества, обратите внимание на следующие сорта, которые также могут приносить плоды.

Шиповник иглистый (Rosa acicularis)

Этот вид распространен в лесной части Европы и Сибири. Цветы имеют градиентную окраску от нежного до ярко-розового. Плоды шиповника иглистого также могут использоваться в лечебных целях, однако чаще высаживаются для декора.

Шиповник французский (Rosa gallica)

Невысокий кустарник (до 1 м), цветущий одиночными темно-розовыми цветками. Его декоративные качества сделали его основой для многих садовых гибридов.

Шиповник собачий (Rosa canina)

Широко распространен в Европе и Азии. Хотя витаминная ценность его плодов невысока, это растение часто используется для декоративных целей и создания красивых живых изгородей.

Теперь вам легче выбрать подходящий вид шиповника, соответствующий вашим целям. Не забывайте, что правильный уход и своевременная обрезка помогут вашему кустарнику долго радовать вас своим цветением и плодами. Более подробную информацию о сортах вы найдете в нашей статье.

Уточнения

Шипо́вник или Роза (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило весьма условно.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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