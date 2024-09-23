Выращивайте больше: секреты эффективной посадки

Совместные посадки: как выбрать идеальных соседей для растений

5:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать любые культуры можно даже на маленьком участке. Главное — рационально использовать каждый сантиметр земли, заранее спланировать посадки и применить творческий подход. Мы собрали 5 советов для тех, кто хочет обустроить маленький огород и при этом получить хороший урожай.

Фото: Own work by Srl, CC BY-SA 3.0

Совет №1: Уплотните посадки на участке

Чтобы собрать богатый урожай на небольшом участке, нужно уплотнить посадки, увеличив полезную площадь. На одной грядке можно разместить несколько культур с разными сроками созревания. Например, лук и чеснок отлично уживаются в междурядьях земляники, а капусту можно сажать в междурядья картофеля.

Интересный вариант — посадить томаты рядом с кустами черной смородины. Так и подвязать их будет удобно, и вредителей они помогут отпугнуть. Между рядами ягодных культур можно посеять ранние овощи и зелень, чтобы использовать пространство с максимальной эффективностью.

На отдельную грядку с томатами можно добавить укроп, редиску, салат, кольраби и даже свеклу по краю. Капуста разных видов хорошо соседствует с сельдереем, а перец дружно уживается с орегано. Кабачки можно посадить вместе с кольраби, кукурузу — с огурцами, а томаты — с сельдереем. Главное, чтобы растения-компаньоны были из разных семейств, не боролись за питание и не накапливали одни и те же болезни.

Совет №2: Выращивайте культуры на вертикальной опоре

Вьющиеся тыквы, бобовые лианы и другие растения можно выращивать на вертикальной опоре, перголе, беседке, заборе и даже на плодовых деревьях. В стелющемся виде плети тыкв, кабачков, арбузов, лагенарии, огурцов, зеленой фасоли и горошка занимают много места. Но если направить их рост вверх по шпалере, можно сэкономить драгоценные сотки и украсить участок.

Важно предусмотреть поддержку для созревающих плодов, чтобы они не обломились под собственным весом. Отличный пример совместной посадки — огурцы и фасоль, которые вьются вертикально вверх по стеблям кукурузы. Неприхотливый злак станет не только крепкой опорой, но и надежной защитой от ветра и зноя.

Совет №3: Создайте многоярусные грядки

Многоярусные грядки — это отличный способ сэкономить место и добавить декоративности в ландшафтный дизайн. Вы можете создать простые вертикальные грядки-полки или более сложные конструкции. На таких грядках хорошо растут растения с поверхностной корневой системой: земляника, салат, лук, укроп, петрушка, листовой сельдерей и низкорослые томаты.

Расположите на нижнем ярусе низкорослые корнеплоды, на втором — салаты, зелень, томаты и перцы. Верхний ярус подойдет для огурцов и фасоли, которые будут расти по вертикальной опоре. Единственный нюанс — такие грядки требуют более частого полива и хорошего дренажа.

Совет: размещайте вертикальные грядки с ориентацией "восток-запад", чтобы солнце освещало растения на всех ярусах в течение дня.

Совет №4: Выращивайте растения в контейнерах

Если у вас совсем мало места, выращивайте растения в контейнерах — бочках, мешках, кастрюлях, ведрах или тазах. Их можно расставить на крыльце, террасе, вокруг дома или на садовых дорожках. В контейнерах можно выращивать практически любые культуры, главное — подобрать подходящий размер горшка и подготовить плодородный грунт.

Самые неприхотливые — салатные и зеленные культуры, более капризные — тыквенные и пасленовые, а также корнеплоды. Контейнерный огород требует тщательного ухода: регулярного полива, подкормки и грамотного выбора соотношения корневой системы и объема горшка.

Совет №5: Посадите пряные травы вместо цветов

Чтобы сделать маленький участок красивым и полезным, создайте клумбу из пряных трав или миксбордер с лекарственными растениями. Фиолетовый и зеленый базилик, кучерявая петрушка, резной майоран и волнистые листья салата не только украсят огород, но и добавят вкуса вашим блюдам.

Пример сочетания культур для пряно-ароматической клумбы: по краю бордюра можно высадить тархун, на переднем плане — адонис с иссопом и черемшой, в середине — любисток с многолетними луками, спаржей и ревенем. Неприглядный забор можно украсить девясилом, а монарда прекрасно смотрится как в компании с душицей и шнитт-луком, так и отдельно в контейнерах.

Грамотная организация огорода поможет спланировать многофункциональное пространство, которое подарит новые положительные эмоции и сохранит силы, время и деньги.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

