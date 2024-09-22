Октябрь в саду: как спасти деревья от гибели

Подготовка сада к зиме: методика защиты от вредителей

4:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Октябрь — это завершающий месяц активного сезона в саду и на огороде. Именно сейчас растения готовятся к зиме, и от того, как вы проведете работы в этом месяце, во многом зависит состояние вашего сада весной. Хотя принято думать, что с наступлением осени работы в саду становятся меньше, это далеко не так. Октябрь — время, когда нужно позаботиться о растениях, укрепить их иммунитет и подготовить к холодам.

Фото: flickr.com by daryl_mitchell, CC BY-SA 2.0

Первым делом нужно решить, как поступать с почвой вокруг деревьев и кустарников. Традиционно рекомендуется осенняя перекопка приствольных кругов, чтобы уничтожить зимующих вредителей. Однако такой метод имеет и свои минусы.

Я считаю, что лишняя перекопка нарушает структуру почвы и может навредить растению. Вместо этого я укладываю сорняки и непрепревший компост в приствольные круги. Особенно важно это делать по периметру кроны, ведь именно здесь расположены основные сосущие корни.

Вредители, зимующие в почве, оказываются глубоко погребенными под слоем органики, что значительно снижает их шансы пережить зиму. Опавшие листья также можно использовать: я не убираю их, а наваливаю в приствольные круги. Они становятся естественным укрытием, дополнительно защищая растения от мороза.

Позднее опрыскивание деревьев и кустарников — еще один важный пункт октябрьского календаря. Чтобы уничтожить возбудителей болезней и вредителей, я провожу обработку деревьев, кустов и почвы под ними раствором минерального удобрения высокой концентрации.

Проще всего использовать мочевину (карбамид). Для этого понадобится 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Особое внимание уделите концам веток, где чаще всего находятся яйцекладки тли. Этот же процесс следует повторить ранней весной, в конце марта, чтобы окончательно избавиться от вредителей и болезней.

Не забывайте про полив! Если осень выдалась сухой, сад необходимо хорошо напоить водой. Растения, уходящие в зиму обезвоженными, рискуют высохнуть от морозов, особенно это касается молодых приростов, которые еще не успели набраться сил и окрепнуть.

В конце октября самое время внести органические удобрения. Перепревший навоз и компост можно добавлять не только под кусты и деревья, но и под пионы и другие многолетние цветы. Важно, чтобы удобрения располагались по периметру кроны, а не в центре, чтобы избежать обжигания корней.

Для вишен и слив рекомендуется внести золу — по трети ведра под каждое дерево. Вместо золы можно использовать доломит или мел, но их количество нужно уменьшить в три раза.

Зола — отличный источник калия и других микроэлементов.

Октябрь — это также время подготовки многолетников к зиме. В конце месяца срежьте многолетние астры и хризантемы. Постройте укрытия для роз и клематисов, окучьте пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы и ирисы. Особое внимание уделите растениям, которые нуждаются в защите от холода и зимних ветров.

В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого опрыскайте деревья и кустарники 7-10%-ным раствором железного купороса (примерно три столовых ложки без верха на один литр воды). Уже через несколько дней лишайники опадут сами. Помните, что такое опрыскивание ни в коем случае нельзя проводить во время вегетации, так как это может повредить растение.

Народные приметы погоды на октябрь

Народные приметы помогают предсказать погодные условия на зиму.

Если перелетные птицы улетают в начале октября, то зима наступит быстро и будет холодной. Если же птицы не спешат с отлетом, то осень обещает быть затяжной и теплой, а зима — мягкой

Наблюдайте за листопадом: если он прошел быстро, скоро похолодает, и зима будет суровой. Если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях, зима будет теплой, с небольшими морозами.

Еще одна примета связана с лунным календарем: если в конце октября рога месяца ориентированы на север, будет сухо и снег ляжет быстро. Если они направлены к югу, ожидайте слякоть до ноября.

Уточнения

Октя́брь (от лат. octō — восемь) — десятый месяц Григорианского календаря.

