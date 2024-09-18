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Как бороться с уховертками в саду: полезные советы

Опасный садовый вредитель — уховёртка: проверенные методы борьбы
1:12
Садоводство

Как избавиться от уховерток в саду

Уховертки поддерживают естественный баланс в вашем саду. Например, они снижают популяцию тли на кустарниках и плодовых деревьях. Однако, если вы заметили чрезмерное распространение вредителей в саду, можно воспользоваться некоторыми эффективными методами борьбы с насекомыми.

Опасный садовый вредитель — уховёртка: проверенные методы борьбы
Фото: publicdomainpictures.net is licensed under public domain

Например, чтобы отпугнуть уховерток, можно посадить в саду сильно пахнущие растения — мяту, чабрец, базилик. Аромат этих растений естественным образом отпугивает уховерток и других насекомых.

Кроме того, крайне важно устранить потенциальные тайники уховертки.
Дело в том, что эти насекомые размножаются в темных, прохладных и влажных условиях в саду или домах. Поэтому стоит регулярно обрезать ветки с деревьев и удалять листья в саду. Таким образом, они не станут укрытиями для уховерток.

Содержите свой сад в чистоте и сухости, и вредители не будут вас беспокоить. Следуя этим шагам, вы сможете контролировать популяцию уховерток в своем саду, поддерживая естественный баланс.

Уточнения

Уховёртка обыкновенная европейская уховёртка, или клещак (лат. Forficula auricularia) — всеядное насекомое из отряда кожистокрылых.

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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