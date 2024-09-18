Как избежать преждевременной гибели картофеля

Враги картошки на хранении: 7 главных причин, почему она может не дожить до весны

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Ни для кого не секрет, что картофель является одним из самых востребованных и популярных овощей на наших дачах и огородах. Однако не всегда удается сохранить собранный урожай до самой весны. Почему же картошка не всегда хорошо хранится и что нужно делать, чтобы избежать потерь?

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Недостатки в уборке урожая

Первая и одна из самых распространенных причин плохой сохранности картофеля - неправильная уборка и подготовка клубней к закладке на хранение. Если допущены следующие ошибки:

Картошку выкапывают, не дождавшись полной зрелости клубней. Это приводит к тому, что кожура еще недостаточно окрепла и плохо защищает мякоть от повреждений. Клубни не просушивают и не обрабатывают перед закладкой на хранение. Это способствует развитию различных гнилей и болезней. Картофелины повреждаются при выкопке, затаскивании в тару и загрузке в хранилище. Любые механические повреждения служат входными воротами для инфекций.

Несоблюдение режима хранения

Не менее важен и правильный режим хранения картофеля. Если допустить следующие ошибки:

Хранить картофель при повышенной температуре (выше 8-10°С). Это вызывает интенсивное прорастание клубней. Не обеспечить достаточную вентиляцию и необходимый уровень влажности в хранилище. Влажность воздуха должна быть в пределах 85-90%. Не защищать картофель от попадания света. Под воздействием света клубни зеленеют и становятся ядовитыми. Не проводить регулярные осмотры и своевременно выбраковывать поврежденные или заболевшие плоды.

Биологические особенности картофеля

Важно также учитывать, что картофель сам по себе подвержен некоторым биологическим проблемам:

Во время хранения картофель дышит и теряет влагу. Если эти потери будут слишком велики, клубни сморщиваются и теряют свои потребительские качества. Картофель легко травмируется и поражается различными заболеваниями. Даже незначительные повреждения могут стать причиной развития гнили. Некоторые сорта картофеля обладают более низкой лежкостью и быстрее прорастают при хранении.

Чтобы избежать проблем и сохранить картофель до весны, необходимо тщательно соблюдать все этапы уборки, подготовки и правила хранения этого овоща. Только в этом случае можно рассчитывать на успешное сбережение столь ценного урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

