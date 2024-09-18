Как избежать преждевременной гибели картофеля

Ни для кого не секрет, что картофель является одним из самых востребованных и популярных овощей на наших дачах и огородах. Однако не всегда удается сохранить собранный урожай до самой весны. Почему же картошка не всегда хорошо хранится и что нужно делать, чтобы избежать потерь?
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
Недостатки в уборке урожая
Первая и одна из самых распространенных причин плохой сохранности картофеля - неправильная уборка и подготовка клубней к закладке на хранение. Если допущены следующие ошибки:
Картошку выкапывают, не дождавшись полной зрелости клубней. Это приводит к тому, что кожура еще недостаточно окрепла и плохо защищает мякоть от повреждений.
Клубни не просушивают и не обрабатывают перед закладкой на хранение. Это способствует развитию различных гнилей и болезней.
Картофелины повреждаются при выкопке, затаскивании в тару и загрузке в хранилище. Любые механические повреждения служат входными воротами для инфекций.
Несоблюдение режима хранения
Не менее важен и правильный режим хранения картофеля. Если допустить следующие ошибки:
Хранить картофель при повышенной температуре (выше 8-10°С). Это вызывает интенсивное прорастание клубней.
Не обеспечить достаточную вентиляцию и необходимый уровень влажности в хранилище. Влажность воздуха должна быть в пределах 85-90%.
Не защищать картофель от попадания света. Под воздействием света клубни зеленеют и становятся ядовитыми.
Не проводить регулярные осмотры и своевременно выбраковывать поврежденные или заболевшие плоды.
Биологические особенности картофеля
Важно также учитывать, что картофель сам по себе подвержен некоторым биологическим проблемам:
Во время хранения картофель дышит и теряет влагу. Если эти потери будут слишком велики, клубни сморщиваются и теряют свои потребительские качества.
Картофель легко травмируется и поражается различными заболеваниями. Даже незначительные повреждения могут стать причиной развития гнили.
Некоторые сорта картофеля обладают более низкой лежкостью и быстрее прорастают при хранении.
Чтобы избежать проблем и сохранить картофель до весны, необходимо тщательно соблюдать все этапы уборки, подготовки и правила хранения этого овоща. Только в этом случае можно рассчитывать на успешное сбережение столь ценного урожая.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.