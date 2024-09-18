Обратная сторона бархатного сезона: чем опасна для огорода засушливая осень

Засуха подстерегает огородников осенью: инструкция по спасению поздних овощей

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Приближается осень, а это означает, что многие огородники уже начали подводить итоги очередного дачного сезона. Однако в этом году многих из них ожидают непрошеные "гости" — засушливая погода и её последствия. Так чем же опасна осенняя засуха для дачных участков и что следует предпринять, чтобы сохранить оставшийся урожай?

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

Последствия засухи для поздних овощных культур

Как показывает практика, затяжная сухая погода осенью наносит существенный ущерб многим огородным растениям. В первую очередь страдают такие культуры, как:

Капуста. Кочаны капусты могут резко остановиться в росте, стать твердыми и горькими на вкус. Кроме того, в условиях недостатка влаги кочаны нередко начинают растрескиваться. Свёкла и морковь. Недостаток влаги приводит к деформации и растрескиванию корнеплодов, ухудшению их вкусовых качеств. Также возможно скручивание и пожелтение ботвы. Картофель. В такие периоды клубни могут мельчать, становиться твердыми и горькими на вкус. Высока вероятность появления на них трещин и других дефектов. Лук. Засуха замедляет рост и увеличение размера луковиц, а также способствует образованию пустот внутри. Кроме того, луковицы могут преждевременно просыхать и прорастать.

Осенние перспективы для хранения

Но проблемы, связанные с осенней засухой, не ограничиваются только ухудшением качества поздних овощей. Они также негативно сказываются на потенциале хранения урожая:

Истонченная кожура, наличие трещин и деформаций делают овощи более восприимчивыми к гнили и болезням во время хранения. Снижение накопления питательных веществ в клубнях, корнеплодах и луковицах ухудшает их лежкость. Ослабленные растения становятся более уязвимыми к вредителям, которые могут активизироваться в период засухи.

Как минимизировать потери

Чтобы сохранить как можно больше от осеннего урожая, опытные огородники рекомендуют:

Своевременно проводить влагозарядковые поливы, особенно для тех участков, где растут поздние овощные культуры. Мульчировать приствольные круги и междурядья, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы. Тщательно отбирать для хранения только здоровые, не поврежденные плоды. Незамедлительно убирать урожай, как только овощи достигнут зрелости, не допуская их дальнейшего "дозревания" в засушливых условиях. Ускоренно дозаривать картофель и лук в прохладных, но сухих помещениях.

Засуха осенью — серьезный вызов для любого огородника. Но следуя этим простым рекомендациям, вы сможете минимизировать потери и сохранить максимум урожая до следующего сезона.