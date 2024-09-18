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Обратная сторона бархатного сезона: чем опасна для огорода засушливая осень

Засуха подстерегает огородников осенью: инструкция по спасению поздних овощей
3:00
Садоводство » Советы

Приближается осень, а это означает, что многие огородники уже начали подводить итоги очередного дачного сезона. Однако в этом году многих из них ожидают непрошеные "гости" — засушливая погода и её последствия. Так чем же опасна осенняя засуха для дачных участков и что следует предпринять, чтобы сохранить оставшийся урожай?

Засуха подстерегает огородников осенью: инструкция по спасению поздних овощей
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

Последствия засухи для поздних овощных культур

Как показывает практика, затяжная сухая погода осенью наносит существенный ущерб многим огородным растениям. В первую очередь страдают такие культуры, как:

  1. Капуста. Кочаны капусты могут резко остановиться в росте, стать твердыми и горькими на вкус. Кроме того, в условиях недостатка влаги кочаны нередко начинают растрескиваться.
  2. Свёкла и морковь. Недостаток влаги приводит к деформации и растрескиванию корнеплодов, ухудшению их вкусовых качеств. Также возможно скручивание и пожелтение ботвы.
  3. Картофель. В такие периоды клубни могут мельчать, становиться твердыми и горькими на вкус. Высока вероятность появления на них трещин и других дефектов.
  4. Лук. Засуха замедляет рост и увеличение размера луковиц, а также способствует образованию пустот внутри. Кроме того, луковицы могут преждевременно просыхать и прорастать.

Осенние перспективы для хранения

Но проблемы, связанные с осенней засухой, не ограничиваются только ухудшением качества поздних овощей. Они также негативно сказываются на потенциале хранения урожая:

  1. Истонченная кожура, наличие трещин и деформаций делают овощи более восприимчивыми к гнили и болезням во время хранения.
  2. Снижение накопления питательных веществ в клубнях, корнеплодах и луковицах ухудшает их лежкость.
  3. Ослабленные растения становятся более уязвимыми к вредителям, которые могут активизироваться в период засухи.

Как минимизировать потери

Чтобы сохранить как можно больше от осеннего урожая, опытные огородники рекомендуют:

  1. Своевременно проводить влагозарядковые поливы, особенно для тех участков, где растут поздние овощные культуры.
  2. Мульчировать приствольные круги и междурядья, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы.
  3. Тщательно отбирать для хранения только здоровые, не поврежденные плоды.
  4. Незамедлительно убирать урожай, как только овощи достигнут зрелости, не допуская их дальнейшего "дозревания" в засушливых условиях.
  5. Ускоренно дозаривать картофель и лук в прохладных, но сухих помещениях.

Засуха осенью — серьезный вызов для любого огородника. Но следуя этим простым рекомендациям, вы сможете минимизировать потери и сохранить максимум урожая до следующего сезона.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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