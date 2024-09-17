Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан готов увеличить поставки нефти на немецкий рынок
Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили
Янтарная кислота в уходе за кожей: как она помогает улучшить внешний вид?
Учёные прогнозируют усиление погодных катастроф в ближайшие 20 лет
Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ
Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны

Универсальная сода для огорода: что поливать, а что ни в коем случае нельзя

Сода от А до Я: что можно и нельзя подкармливать этим удобрением на огороде
2:45
Садоводство » Советы

Сода — удивительное и универсальное средство, которое с успехом применяется не только в быту, но и в садоводстве. Многие опытные огородники используют пищевую соду для подкормки растений, так как она обладает множеством полезных свойств. Однако важно знать, что не все культуры одинаково хорошо реагируют на этот вид минерального удобрения.

Сода от А до Я: что можно и нельзя подкармливать этим удобрением на огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Когда можно и нужно поливать содой

Пищевая сода, или натрий двууглекислый (NaHCO3), является ценной подкормкой для следующих растений:

  1. Томаты. Сода защищает плоды от грибковых заболеваний, увеличивает содержание сахара и укрепляет иммунитет куста. Рекомендуемая доза — 1 ч. л. на 1 л воды, поливать 1-2 раза в месяц.
  2. Огурцы. Сода предотвращает появление горьких плодов, борется с мучнистой росой и улучшает завязываемость. Норма — 1-2 ст. л. на 10 л воды, поливать 1 раз в 2-3 недели.
  3. Капуста. Сода защищает кочаны от гнили, ускоряет рост и делает вкус более насыщенным. Используйте 1 ч. л. на 1 л воды, поливать 1-2 раза в месяц.
  4. Земляника. Сода помогает уменьшить кислотность почвы, что благоприятно сказывается на ягодах. Норма — 1-2 ст. л. на 10 л воды, поливать 1 раз в 2-3 недели.
  5. Цветочные культуры. Содовый раствор улучшает окраску и продлевает цветение. Применяйте 1-2 ч. л. на 1 л воды, поливать 1 раз в 10-14 дней.

Что нельзя поливать содой

Несмотря на множество полезных свойств, сода противопоказана для некоторых растений:

  1. Картофель. Сода ухудшает усвоение картофелем питательных веществ, что приводит к снижению урожайности.
  2. Морковь и свекла. Эти культуры плохо реагируют на содовые подкормки, которые могут вызвать изменение вкусовых качеств корнеплодов.
  3. Ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник). Сода нарушает баланс pH в почве, что отрицательно влияет на рост и плодоношение этих культур.
  4. Хвойные деревья и кустарники. Содовый раствор может вызвать у них ожоги и гибель части побегов.

Важно помнить, что чрезмерное использование соды также может навредить растениям. Поэтому всегда следуйте рекомендованным нормам внесения и периодичности полива. Тогда сода станет отличным помощником в уходе за вашим огородом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
Казахстан готов увеличить поставки нефти на немецкий рынок
Сода от А до Я: что можно и нельзя подкармливать этим удобрением на огороде
Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили
Янтарная кислота в уходе за кожей: как она помогает улучшить внешний вид?
Учёные прогнозируют усиление погодных катастроф в ближайшие 20 лет
Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ
Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.