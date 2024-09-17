Универсальная сода для огорода: что поливать, а что ни в коем случае нельзя

Сода от А до Я: что можно и нельзя подкармливать этим удобрением на огороде

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сода — удивительное и универсальное средство, которое с успехом применяется не только в быту, но и в садоводстве. Многие опытные огородники используют пищевую соду для подкормки растений, так как она обладает множеством полезных свойств. Однако важно знать, что не все культуры одинаково хорошо реагируют на этот вид минерального удобрения.

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Когда можно и нужно поливать содой

Пищевая сода, или натрий двууглекислый (NaHCO3), является ценной подкормкой для следующих растений:

Томаты. Сода защищает плоды от грибковых заболеваний, увеличивает содержание сахара и укрепляет иммунитет куста. Рекомендуемая доза — 1 ч. л. на 1 л воды, поливать 1-2 раза в месяц. Огурцы. Сода предотвращает появление горьких плодов, борется с мучнистой росой и улучшает завязываемость. Норма — 1-2 ст. л. на 10 л воды, поливать 1 раз в 2-3 недели. Капуста. Сода защищает кочаны от гнили, ускоряет рост и делает вкус более насыщенным. Используйте 1 ч. л. на 1 л воды, поливать 1-2 раза в месяц. Земляника. Сода помогает уменьшить кислотность почвы, что благоприятно сказывается на ягодах. Норма — 1-2 ст. л. на 10 л воды, поливать 1 раз в 2-3 недели. Цветочные культуры. Содовый раствор улучшает окраску и продлевает цветение. Применяйте 1-2 ч. л. на 1 л воды, поливать 1 раз в 10-14 дней.

Что нельзя поливать содой

Несмотря на множество полезных свойств, сода противопоказана для некоторых растений:

Картофель. Сода ухудшает усвоение картофелем питательных веществ, что приводит к снижению урожайности. Морковь и свекла. Эти культуры плохо реагируют на содовые подкормки, которые могут вызвать изменение вкусовых качеств корнеплодов. Ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник). Сода нарушает баланс pH в почве, что отрицательно влияет на рост и плодоношение этих культур. Хвойные деревья и кустарники. Содовый раствор может вызвать у них ожоги и гибель части побегов.

Важно помнить, что чрезмерное использование соды также может навредить растениям. Поэтому всегда следуйте рекомендованным нормам внесения и периодичности полива. Тогда сода станет отличным помощником в уходе за вашим огородом!