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Как правильно подготовить и хранить свёклу в домашних условиях

Секреты успешного хранения свёклы: как сохранить овощ свежим до нового урожая
2:33
Садоводство » Овощи

С наступлением холодов огородники сталкиваются с вопросом, как правильно сохранить урожай корнеплодов, чтобы они оставались свежими до самой весны. Одним из самых популярных и неприхотливых овощей является свекла. Опытные дачники знают, как правильно ее хранить, чтобы свёкла оставалась вкусной и упругой вплоть до нового сезона.

Секреты успешного хранения свёклы: как сохранить овощ свежим до нового урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Diógenes el Filósofo, CC BY-SA 3.0

Подготовка свеклы к хранению

Залог успешного хранения свеклы - правильная подготовка овоща перед закладкой на зиму. Для этого необходимо:

  1. Выкопать свеклу в сухую погоду, когда земля немного подсохнет. Обязательно удалить ботву, оставив 2-3 см стебля.
  2. Тщательно очистить корнеплоды от земли, промыть под проточной водой и высушить. Поврежденные или треснувшие экземпляры следует сразу отбраковать.
  3. Обработать свеклу раствором марганцовки или медного купороса. Это поможет предотвратить гниение и развитие болезней во время хранения.
  4. Просушить свеклу в течение 2-3 недель в проветриваемом помещении при температуре 12-15°C. Это способствует образованию плотной кожицы, которая защитит овощ от порчи.

Методы хранения свеклы

Самым распространенным способом сохранения свеклы до весны является закладка в специальные хранилища - погреба, подвалы или овощные ямы. Опытные дачники используют несколько проверенных методик:

  1. Хранение в ящиках с песком или опилками. Свеклу плотно укладывают в деревянные или пластиковые ящики и пересыпают влажным песком или опилками. Это создает оптимальные условия влажности и предотвращает сморщивание овощей.
  2. Хранение в деревянных ящиках с перегородками. Каждый корнеплод аккуратно укладывают в отдельную ячейку, что исключает соприкосновение свеклы друг с другом и предотвращает порчу.
  3. Хранение в глиняных горшках или полиэтиленовых пакетах. Свеклу укладывают слоями, пересыпая влажным песком или опилками. Емкости герметично закрывают крышками или завязывают пакеты.

Независимо от выбранного метода, важно обеспечить оптимальные условия хранения:

  • Температура 0-4°C
  • Влажность воздуха 85-95%
  • Отсутствие прямого попадания света
  • Регулярный осмотр и удаление подгнивших экземпляров.

 

Как правильно хранить свеклу и почему важно вовремя убрать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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