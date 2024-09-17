Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой
Упражнения для красивого и рельефного пресса
Владельцев кошек предупредили, что отсутствие сеток на окнах грозит потерей питомца
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Лимфодренажный массаж: как эта процедура помогает снизить отеки и омолодить кожу?
Почему бойцовские породы не так опасны, как кажутся

Какие растения выбрать для обустройства периметра участка?

От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка
2:26
Садоводство » Советы

Планируя обустройство приусадебного участка, многие задумываются о создании живой изгороди или иных декоративных элементов по его границе. Правильно выбранные и грамотно размещенные растения не только украсят ваш участок, но и выполнят ряд важных функций.

От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Защитная функция

Одна из основных целей высадки растений по границе участка — создание живой изгороди, которая будет служить естественным ограждением. Некоторые виды кустарников, такие как боярышник, барбарис или лещина, формируют плотные, колючие заросли, надежно защищающие территорию от посторонних. Также в качестве живой изгороди можно использовать вечнозеленые хвойные растения — туи, можжевельники, сосны.

Декоративная функция

Помимо практической пользы, растения вдоль границ участка должны выполнять и эстетическую функцию. Для этого можно использовать различные декоративные кустарники — дерен, спирею, чубушник, вейгелу, сирень. Они радуют глаз красивыми цветами или яркой листвой. Также хорошо подойдут плодовые деревья и кустарники — яблони, груши, вишни, малина, смородина. Таким образом, вы получите не только защиту, но и урожай.

Функция зонирования

Высадка растений по периметру участка может быть использована для зонирования пространства. Например, можно отделить декоративный сад от огорода, создать живую изгородь вокруг детской игровой зоны или выделить отдельную территорию для разведения животных. Грамотно подобранные виды растений помогут четко обозначить границы различных зон.

Защита от ветра и шума

Плотные заросли кустарников и деревьев вдоль забора защищают участок от сильных ветров, снижая риск повреждения построек и насаждений. Кроме того, растительные ограждения способны поглощать городской шум, создавая более тихую и комфортную обстановку на участке.

Выбирая растения для обустройства периметра, стоит учитывать условия вашего региона, размеры участка и предпочтения в ландшафтном дизайне. Грамотное размещение и сочетание различных видов позволит получить гармоничное и функциональное озеленение границ.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Последние материалы
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Лимфодренажный массаж: как эта процедура помогает снизить отеки и омолодить кожу?
Почему бойцовские породы не так опасны, как кажутся
Как растительное масло поможет очистить приборную панель автомобиля
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
Город Касимов попал в Книгу рекордов России
Как подтянуть кожу лица: обзор лучших косметологических процедур
Основные виды автомобильного топлива подорожали на российской бирже
Рекомендации дизайнеров по сочетанию белого цвета с другими оттенками
Покупаете первую машину? 5 советов, которые помогут не ошибиться в выборе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.