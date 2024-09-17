Какие растения выбрать для обустройства периметра участка?

От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Планируя обустройство приусадебного участка, многие задумываются о создании живой изгороди или иных декоративных элементов по его границе. Правильно выбранные и грамотно размещенные растения не только украсят ваш участок, но и выполнят ряд важных функций.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Защитная функция

Одна из основных целей высадки растений по границе участка — создание живой изгороди, которая будет служить естественным ограждением. Некоторые виды кустарников, такие как боярышник, барбарис или лещина, формируют плотные, колючие заросли, надежно защищающие территорию от посторонних. Также в качестве живой изгороди можно использовать вечнозеленые хвойные растения — туи, можжевельники, сосны.

Декоративная функция

Помимо практической пользы, растения вдоль границ участка должны выполнять и эстетическую функцию. Для этого можно использовать различные декоративные кустарники — дерен, спирею, чубушник, вейгелу, сирень. Они радуют глаз красивыми цветами или яркой листвой. Также хорошо подойдут плодовые деревья и кустарники — яблони, груши, вишни, малина, смородина. Таким образом, вы получите не только защиту, но и урожай.

Функция зонирования

Высадка растений по периметру участка может быть использована для зонирования пространства. Например, можно отделить декоративный сад от огорода, создать живую изгородь вокруг детской игровой зоны или выделить отдельную территорию для разведения животных. Грамотно подобранные виды растений помогут четко обозначить границы различных зон.

Защита от ветра и шума

Плотные заросли кустарников и деревьев вдоль забора защищают участок от сильных ветров, снижая риск повреждения построек и насаждений. Кроме того, растительные ограждения способны поглощать городской шум, создавая более тихую и комфортную обстановку на участке.

Выбирая растения для обустройства периметра, стоит учитывать условия вашего региона, размеры участка и предпочтения в ландшафтном дизайне. Грамотное размещение и сочетание различных видов позволит получить гармоничное и функциональное озеленение границ.