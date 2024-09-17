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Советы, как использовать кофейную гущу в саду

Почему опытные садоводы рекомендуют использовать в саду кофе: полезные советы
1:47
Садоводство

Почему кофе полезен для вашего сада

Кофейная гуща может стать фантастическим дополнением к вашему саду. Кофеин в кофейной гуще токсичен для слизней и улиток, что делает его рекомендуемым методом борьбы с вредителями некоторыми садоводами.

Почему опытные садоводы рекомендуют использовать в саду кофе: полезные советы
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

Тем не менее специалисты предупреждают, что использование кофейной гущи непосредственно на слизнях является очень болезненным способом их уничтожения. Вместо этого лучше рассыпьте кофейную гущу по почве и вокруг приподнятых грядок в сухую ясную погоду. Во время дождя слизни не смогут пересечь слой кофе.

Помимо борьбы с вредителями, кофейная гуща также может улучшить качество почвы. Она содержит азот, необходимый элемент для роста растений. Добавление кофейной гущи в компост или непосредственно в почву может повысить плодородие.

Тем не менее очень важно хорошо перемешать кофейную гущу с почвой, чтобы избежать образования плотного слоя.

В качестве мульчи также можно использовать кофейную гущу. Разложите тонкий слой вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков. Однако избегайте использования слишком большого количества кофейной гущи, так как это может подкислить почву.

Еще один способ использования кофейной гущи — создание натурального удобрения. Смешайте ее с другими органическими материалами, такими как листья, трава или кухонные отходы.

Таким образом, кофейная гуща может быть универсальным помощником в вашем саду, помогая в борьбе с вредителями, улучшая качество почвы, сохраняя влагу и предотвращая рост сорняков. 

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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