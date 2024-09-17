Советы, как использовать кофейную гущу в саду

Кофейная гуща может стать фантастическим дополнением к вашему саду. Кофеин в кофейной гуще токсичен для слизней и улиток, что делает его рекомендуемым методом борьбы с вредителями некоторыми садоводами.
Тем не менее специалисты предупреждают, что использование кофейной гущи непосредственно на слизнях является очень болезненным способом их уничтожения. Вместо этого лучше рассыпьте кофейную гущу по почве и вокруг приподнятых грядок в сухую ясную погоду. Во время дождя слизни не смогут пересечь слой кофе.
Помимо борьбы с вредителями, кофейная гуща также может улучшить качество почвы. Она содержит азот, необходимый элемент для роста растений. Добавление кофейной гущи в компост или непосредственно в почву может повысить плодородие.
Тем не менее очень важно хорошо перемешать кофейную гущу с почвой, чтобы избежать образования плотного слоя.
В качестве мульчи также можно использовать кофейную гущу. Разложите тонкий слой вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков. Однако избегайте использования слишком большого количества кофейной гущи, так как это может подкислить почву.
Еще один способ использования кофейной гущи — создание натурального удобрения. Смешайте ее с другими органическими материалами, такими как листья, трава или кухонные отходы.
Таким образом, кофейная гуща может быть универсальным помощником в вашем саду, помогая в борьбе с вредителями, улучшая качество почвы, сохраняя влагу и предотвращая рост сорняков.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.