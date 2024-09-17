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Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах

Осенняя побелка деревьев: об эффективности процедуры и особенностях её проведения
2:19
Садоводство » Советы

Белить деревья – один из наиболее распространенных способов ухода за стволами растений. Эта процедура защищает кору от вредителей, болезней и неблагоприятных погодных условий. Однако многие садоводы и дачники задаются вопросом: нужно ли белить деревья именно осенью?

Осенняя побелка деревьев: об эффективности процедуры и особенностях её проведения
Фото: Own work by Korona b, CC BY-SA 4.0

Зачем белить деревья?

Побелка ствола играет важную роль в жизни растения и выполняет несколько полезных функций:

  • Защита от солнечных ожогов. Белый цвет отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев и растрескивание коры.
  • Профилактика грибковых и бактериальных заболеваний. Известковая побелка создает неблагоприятную среду для развития патогенов.
  • Борьба с вредителями. Слой побелки затрудняет доступ к коре для насекомых-вредителей.
  • Укрепление ствола. Побелка способствует формированию более толстого защитного слоя коры.

Так ли необходима осенняя побелка?

Многие специалисты считают, что самым лучшим временем для белильных работ является ранняя весна, перед началом сокодвижения. В этот период достигается максимальный защитный эффект.

Однако при некоторых обстоятельствах осенняя побелка также может быть полезной:

  • Если прошлогодняя весенняя побелка уже сильно истерлась или смылась дождями. В таком случае осенняя процедура поможет восстановить защитный слой.
  • Если на стволах и ветвях замечены следы грибковых или бактериальных заболеваний. Осенняя побелка поможет подавить развитие патогенов.
  • Если зимой ожидаются резкие перепады температур. Побелка защитит кору от солнечных ожогов и растрескивания.

При этом важно помнить, что осеннюю побелку нужно проводить не слишком поздно, чтобы дать защитному слою время хорошо высохнуть и закрепиться до наступления холодов.

Итак, осенняя побелка деревьев может быть рекомендована в ряде случаев, но наиболее эффективной все же считается весенняя обработка ствола. Главное, чтобы деревья были защищены должным образом к моменту самых сложных для них погодных условий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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