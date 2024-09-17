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Как грамотно подготовить грецкий орех к холодам, чтобы он перезимовал без потерь

Грецкий орех готовится к зиме: советы, как обеспечить плодоношение в следующем сезоне
2:09
Садоводство » Деревья и кустарники

Грецкий орех — одна из популярных и полезных орехоплодных культур на приусадебных участках. Однако для получения хорошего урожая в следующем сезоне важно правильно подготовить деревья к зимнему периоду. Рассмотрим основные мероприятия по подготовке грецкого ореха к зиме.

Грецкий орех готовится к зиме: советы, как обеспечить плодоношение в следующем сезоне
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, CC BY-SA 3.0

Обрезка и формирование кроны

Осенью необходимо провести обрезку и формирование кроны грецкого ореха. Это поможет растению лучше перенести зимние морозы. Удаляют все больные, сломанные и сухие ветви, а также ветви, растущие вертикально вверх. Оптимальная форма кроны — раскидистая, что позволяет равномерно распределять влагу и солнечный свет.

Полив и внесение удобрений

За 2-3 недели до ожидаемых заморозков дерево необходимо обильно полить, чтобы его древесина успела хорошо напитаться влагой. Это повысит морозоустойчивость растения. Также стоит провести внесение осенних удобрений, обогащенных фосфором и калием. Они укрепят корневую систему и повысят зимостойкость ореха.

Защита от грызунов

Деревья также необходимо защитить от возможных повреждений грызунами. Для этого приствольный круг мульчируют толстым слоем опилок, щепы или сухих листьев. А ствол дерева обвязывают металлической сеткой или плотной бумагой до высоты около 1 м.

Укрытие штамба

Для лучшей зимовки ствол дерева можно дополнительно укрыть. Для этого используют солому, опилки, еловые ветки или другие изоляционные материалы. Укрытие защитит кору от морозобоин и солнечных ожогов.

Таким образом, комплекс мер по подготовке грецкого ореха к зиме включает в себя обрезку, полив, внесение удобрений, защиту от грызунов и дополнительное укрытие ствола. Соблюдая их, вы сможете сохранить здоровье деревьев и рассчитывать на хороший урожай в следующем сезоне.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
Иные русские названия растения — волошский орех, царский орех, греческий орех.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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