Как грамотно подготовить грецкий орех к холодам, чтобы он перезимовал без потерь

Грецкий орех — одна из популярных и полезных орехоплодных культур на приусадебных участках. Однако для получения хорошего урожая в следующем сезоне важно правильно подготовить деревья к зимнему периоду. Рассмотрим основные мероприятия по подготовке грецкого ореха к зиме.
Осенью необходимо провести обрезку и формирование кроны грецкого ореха. Это поможет растению лучше перенести зимние морозы. Удаляют все больные, сломанные и сухие ветви, а также ветви, растущие вертикально вверх. Оптимальная форма кроны — раскидистая, что позволяет равномерно распределять влагу и солнечный свет.
За 2-3 недели до ожидаемых заморозков дерево необходимо обильно полить, чтобы его древесина успела хорошо напитаться влагой. Это повысит морозоустойчивость растения. Также стоит провести внесение осенних удобрений, обогащенных фосфором и калием. Они укрепят корневую систему и повысят зимостойкость ореха.
Деревья также необходимо защитить от возможных повреждений грызунами. Для этого приствольный круг мульчируют толстым слоем опилок, щепы или сухих листьев. А ствол дерева обвязывают металлической сеткой или плотной бумагой до высоты около 1 м.
Для лучшей зимовки ствол дерева можно дополнительно укрыть. Для этого используют солому, опилки, еловые ветки или другие изоляционные материалы. Укрытие защитит кору от морозобоин и солнечных ожогов.
Таким образом, комплекс мер по подготовке грецкого ореха к зиме включает в себя обрезку, полив, внесение удобрений, защиту от грызунов и дополнительное укрытие ствола. Соблюдая их, вы сможете сохранить здоровье деревьев и рассчитывать на хороший урожай в следующем сезоне.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
Иные русские названия растения — волошский орех, царский орех, греческий орех.
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